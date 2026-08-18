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Vụ nam du khách Trung Quốc bị sóng cuốn: Xử lý người livestream cổ súy mê tín dị đoan

Huỳnh Thủy
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Công an đã làm việc với người đăng nhiều video có nội dung cổ súy mê tín dị đoan liên quan vụ nam du khách Trung Quốc bị sóng biển cuốn mất tích ở Đắk Lắk.

Ngày 18/8, tin từ Công an phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh mời làm việc một người đăng tải thông tin có yếu tố cổ súy mê tín dị đoan liên quan vụ nạn nhân người Trung Quốc mất tích trên biển.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện L.D.T. (SN 1995, trú phường Hòa Hiệp) sử dụng tài khoản facebook và tiktok cá nhân đăng tải, phát trực tiếp nhiều video có nội dung cổ súy mê tín dị đoan, thu hút hàng nghìn lượt tương tác, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Ông L.D.T. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an phường Hoà Hiệp.

Làm việc với cơ quan công an, L.D.T. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết việc đăng tải những nội dung trên xuất phát từ mong muốn nhanh chóng tìm kiếm nạn nhân, nhưng không nhận thức đầy đủ những ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận.

Công an phường Hòa Hiệp yêu cầu L.D.T. viết cam kết, gỡ bỏ các thông tin đã đăng tải và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Trước đó, Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh mời làm việc V.T.N.O. (SN 1995, trú phường Tuy Hòa) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên facebook, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của chị L.D.B. (SN 2005, trú xã Phú Hoà 2, Đắk Lắk). Được biết chị B. là bạn gái của nam du khách Trung Quốc bị mất tích.

Tại cơ quan công an, V.T.N.O. thừa nhận hành vi và nhận thức việc đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật đã gây ảnh hưởng đến người khác. Công an phường Tuy Hòa yêu cầu người này gỡ bỏ thông tin sai sự thật và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Bà V.T.N.O. thừa nhận đã thông tin sai sự thật. Ảnh: Công an phường Tuy Hoà.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 18h45 ngày 7/8, nam du khách Z.L. (sinh năm 1999, quốc tịch Trung Quốc) cùng bạn gái L.D.B. đến khu vực biển Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Trong lúc ra sát mép biển rửa tay, Z.L. bất ngờ bị sóng cuốn ra xa và mất tích. Ngay sau đó, lực lượng chức năng, người dân cùng các đội thiện nguyện tổ chức tìm kiếm. Đến nay, sau hơn 10 ngày, vẫn chưa có kết quả.

Trong quá trình tìm kiếm, một số người tập trung, quay phim, livestream và thực hiện các hành động có dấu hiệu mê tín dị đoan, đưa ra thông tin chưa được kiểm chứng, gây nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, không lan truyền thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc cổ súy mê tín dị đoan, gây ảnh hưởng đến người khác và hoạt động của lực lượng chức năng.

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