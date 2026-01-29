Vụ mua đất, chuẩn bị xây nhà thì bất ngờ xuất hiện ngôi mộ tổ ở Nghệ An: Thông tin mới nhất

Liên quan đến sự việc một gia đình mua mảnh đất rộng 700m2, đã được cấp sổ đỏ, khi chuẩn bị xây nhà thì trên thửa đất bất ngờ xuất hiện ngôi mộ tổ họ Lê, mới đây, theo nguồn tin trên báo VietNamNet, đại diện UBND phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết các bên vẫn chưa thống nhất được phương án cuối cùng dù phường đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, hòa giải.

Cụ thể, phía dòng họ Lê thống nhất sau khi mãn tang mẹ của tộc trưởng tháng 7/2026 sẽ đồng ý di dời ngôi mộ ra khỏi khu đất, trách nhiệm trả chi phí bốc mộ, di dời do chủ đất chịu.

Đại diện UBND phường Vinh Lộc thông tin, phường sẽ mời các bên tới làm việc khi chủ đất thống nhất phương án này. Song đến nay, chủ đất vẫn chưa phản hồi để chốt phương án.

Đại diện UBND phường Vinh Lộc cho biết thêm, kết quả xác minh cho thấy ngôi mộ đã tồn tại từ lâu đời. Theo những người sinh sống tại khu vực, trước đây có hai ngôi mộ ở đất này nhưng một ngôi đã được cất bốc. Tuy nhiên, trong hồ sơ đất đai không thể hiện sự tồn tại của ngôi mộ này.

Ngôi mộ tổ dòng hò Lê nằm trên thửa đất của gia đình chị N. đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trước đó, trao đổi trên báo Lao Động, bà D.T.Q.N. (sinh năm 1995, ở phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) cho hay mảnh đất trên được bà mua lại từ chủ cũ vào cuối tháng 10/2025 và được cấp sổ đỏ sau đó.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2025, bà N. phát hiện có một nhóm người tự ý đưa đất vào đắp mộ trên phần đất của bà. Dù bà N. yêu cầu dừng việc xây dựng trái phép song nhóm người vẫn tiếp tục thi công. Tại khu vực ngôi mộ sau đó được dựng thêm bát hương, bia đá ghi dòng chữ “Mộ tổ họ Lê”.

Sau khi phát hiện sự việc, phía bà N. đã gặp đại diện dòng họ Lê để thương lượng song đến nay vẫn chưa đạt được kết quả.

Thửa đất của chị N. nằm ở mặt đường lớn, 2 mặt tiền. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Đại diện dòng họ Lê tại khu vực nói trên cho rằng, ngôi mộ tổ đã tồn tại từ hàng trăm năm trước. Trước đây khu vực này là đồng ruộng, gần nghĩa trang cũ nên mộ phần bị san phẳng, mất dấu theo thời gian; khi xác định lại vị trí, con cháu trong họ đã tiến hành đắp lại mộ và dự kiến sẽ di dời khi điều kiện cho phép.

Người phụ nữ bày tỏ, sự việc kéo dài khiến bà thiệt hại rất lớn do không thể đưa đất vào sử dụng. "Phía dòng họ Lê cho rằng, chưa thể di dời mộ vì đang vướng tang. Nhưng nếu sắp hết tang lại có người mất thì biết đến bao giờ quyền lợi hợp pháp của tôi mới được bảo đảm?”, bà N. nói lý do chưa đồng ý di dời mộ vào tháng 7/2026, đồng thời cho biết đã gửi đơn tố cáo đến UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương, đề nghị làm rõ hành vi xâm chiếm đất, tự ý xây dựng mộ trái phép, buộc tháo dỡ phần mộ và trả lại hiện trạng ban đầu của thửa đất.