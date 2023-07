Vụ một phụ nữ bị đồng nghiệp sát hại, cướp tài sản: Công an làm việc với người cho hung thủ đi nhờ xe

Đi nhờ xe người dân sau khi gây án

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại cánh đồng Cầu (thuộc khu dân cư Phượng Hoàng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương). Nạn nhân trong vụ án là chị Bùi Thị Thúy H. (SN 1994, trú tại xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Hải Dương). Sau hơn 1 giờ đồng hồ tích cực vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định được Trần Văn Đức (SN 1998, trú tại khu Phù Nội, thị trấn Thanh Miện) là hung thủ của vụ án.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra vụ án.

Theo thông tin được người dân cung cấp, vào thời điểm buổi sáng ngày 23/7, người dân phát hiện một nam thanh niên (sau này được xác định là Trần Văn Đức – hung thủ gây án) điều khiển xe máy hiệu Honda Wave Anpha màu trắng di chuyển qua lại nhiều lần quanh khu vực đầm cá. Nghi ngờ là đối tượng trộm cá nên người dân này đến hỏi thì nam thanh niên không nói gì rồi điều khiển xe máy đi.

Trần Văn Đức được xác định đã gây án vào thời điểm buổi trưa ngày 23/7 (lúc khu vực vắng người qua lại). Hình ảnh được camera an ninh của người dân ghi nhận lại cho thấy, sau khi gây án, Đức đã đi nhờ xe đạp điện của một người phụ nữ trung tuổi đến địa điểm giấu xe máy trước đó rồi lấy xe di chuyển khỏi hiện trường.

Trần Văn Đức di nhờ xe của một người dân đến chỗ để xe máy rồi lấy xe rời khỏi hiện trường vụ án.

Theo thông tin tìm hiểu của Báo Phụ nữ Việt Nam, người phụ nữ cho Đức đi nhờ xe hiện đang làm công việc rửa xe thuê tại một khu đô thị cách hiện trường vụ án khoảng 3km. Sau khi vụ án xảy ra, người phụ nữ này cũng đã được cơ quan công an mời đến trụ sở để cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra.

"Người phụ nữ khai nhận khoảng buổi trưa ngày 23/7, khi di chuyển qua khu vực đầm cá, bà thấy một nam thanh niên mặc quần dài, áo chống nắng màu đen, bước đi tập tễnh nên đã cho đi nhờ xe", một nguồn tin cho biết.

Sau khi gây án, Đức mang theo túi xách, ví, điện thoại của nạn nhân rời khỏi hiện trường rồi phi tang xuống một con mương thuộc khu Phù Nội (thị trấn Thanh Miện). Cơ quan công an đã thu được những tang vật trên của vụ án.

Hung thủ đối diện mức án nào?

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, với hành vi phạm tội của Đức như thông tin cơ quan điều tra cung cấp, Đức sẽ bị khởi tố về hai tội danh là Giết người và Cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Trần Văn Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận mục đích sát hại nạn nhân là để chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, lời nhận tội của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, của bị can không phải căn cứ duy nhất để kết tội. Lời nhận tội chỉ được sử dụng làm chứng cứ nếu phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác. Lời nhận tội phải khách quan, liên quan và được thu thập hợp pháp thì mới được xác định là sự thật, làm căn cứ để giải quyết vụ án.

Chiếc xe máy của nạn nhân được người dân phát hiện bị đổ nghiêng.

Do đó, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y tử thi, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án để xác định nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp kết quả xác minh, kết quả giám định pháp y tử thi... phù hợp với lời khai nhận tội của đối tượng, phù hợp với các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án, phù hợp với đặc điểm hung khí gây án, cơ quan điều tra có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người.

Khi làm rõ danh tính của hung thủ gây án, xác định rõ hành vi, mức độ nhận thức điều khiển hành vi, động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can và tiến hành bắt bị can để tạm giam trong quá trình điều tra để làm rõ các tình tiết của vụ án.

Hiện nay, với kết quả lời khai ban đầu và các chứng cứ khác có liên quan, cơ quan điều tra xác định đối tượng gây án là đồng nghiệp của nạn nhân, biết nạn nhân có mang theo tiền nên đã tìm cách ra tay sát hại để chiếm đoạt tài sản.

Trần Văn Đức làm việc với cơ quan công an.

Nếu những thông tin trên là đúng thì hành vi này liền một lúc xâm phạm đến hai khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ là tính mạng con người và quyền sở hữu tài sản.

Cơ quan điều tra căn cứ chứng cứ thu thập được sẽ xem xét khởi tố đối tượng này về hai tội danh là tội Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt cao nhất đối với tội danh này là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ xem xét khởi tố tội Cướp tài sản theo quy định tại 168 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất có thể tới 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.