Vũ Minh Tú - con trai ông Vũ Minh Châu có vai trò gì trong vụ án của Bảo Tín Minh Châu?

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình an ninh trật tự 3 tháng đầu năm 2026, đồng thời công bố nhiều diễn biến mới liên quan các vụ án lớn.

Đáng chú ý, vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo cơ quan chức năng, vụ án đã được khởi tố cùng 4 bị can, gồm ông Vũ Minh Châu, con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu cùng con trai đã trực tiếp chỉ đạo bộ phận kế toán vận hành song song hai hệ thống dữ liệu. Trong đó, một hệ thống nội bộ gồm các phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel được sử dụng để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế, còn phần mềm kế toán Misa dùng để kê khai thuế.

Với vai trò Trưởng ban trợ lý độc lập, Vũ Minh Tú được xác định là người tham gia sâu vào quá trình tổ chức, vận hành hệ thống này.

Bị cáo Vũ Minh Tú (bên trái) và Vũ Minh Châu (Ảnh: VTV)

Theo đó, căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội xác định, từ nửa cuối năm 2024 đến nay, "để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng", ông Châu chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI.

Từ dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 khoảng 13.700 tỷ đồng và chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty ước tính 9.700 tỷ đồng. Việc này bị cho rằng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 07 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Ngày 02/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 02 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.