Vụ Mercedes lao vào xe khách ở Quảng Ninh: 1 người đã tử vong, danh tính tài xế

Liên quan đến vụ việc chiếc Mercedes Maybach phóng với tốc độ nhanh, lao vào xe khách đỗ ven đường, xảy ra tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, 1 nạn nhân đã không qua khỏi.

Theo nguồn tin trên báo VnExpress, vụ tai nạn đã khiến 2 người trên xe Mercedes bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, người ngồi phía sau xe đã tử vong. Người còn lại bị thương nặng.

Nguồn tin trên báo Lao Động cho biết thêm, chiếc xe gây tai nạn mang BKS 30E - 668XX do T.T.H. (sinh năm 2000, trú tại khu đô thị Dương Nội, phường Hà Đông, Hà Nội) điều khiển, chở theo 1 người đàn ông (sinh năm 1992) ngồi phía sau.

Camera ghi lại diễn biến vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra sự việc, chiếc Mercedes đi theo hướng từ cầu Bãi Cháy đến vòng xuyến Cái Dăm, khi đi đến đoạn đường Hậu Cần (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) thì tông vào ô tô khách BKS 29E - 243XX đang đỗ bên lề đường theo hướng ngược lại. Chiếc xe xoay vài vòng rồi dừng lại giữa đường. 2 người ở trong xe bất tỉnh, phương tiện hư hỏng nặng.

Sự việc xảy ra vào lúc hơn 1 giờ sáng ngày 20/11. Khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn được camera an ninh nhà dân ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người kinh hãi.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Tiền Phong)

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn đường vắng vẻ và có hệ thống chiếu sáng, trời không mưa, theo thông tin trên báo VTC News.

Hiện Công an phường Bãi Cháy đang phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên.