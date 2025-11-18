HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Vụ tài xế cố vượt ngầm tràn bị lũ cuốn mất tích: Người vợ đau xót kể cuộc gọi cuối với chồng

Lam Giang (Tổng hợp) |

Trước đó, anh Thành đang làm ở công trình đắp đường gần khu vực ngầm tràn. Do mưa lớn, anh được nghỉ nên ngày 17/11 tranh thủ chạy xe về nhà.

Sự việc tài xế xe tải cố vượt qua ngầm tràn A Rông Trên (thuộc xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) rồi bị nước lũ cuốn mất tích hôm 17/11 đã khiến dư luận bàng hoàng. Tài xế cầm lái chiếc xe nói trên là anh Nguyễn Văn Thành (48 tuổi, quê ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). Hiện cơ quan chức năng đã huy động lực lượng để tìm kiếm anh Thành song chưa có kết quả. 

Gần 1 ngày không thể liên lạc với chồng, chị Lan Phương - vợ anh Thành đang ở trong trạng thái bàng hoàng và kiệt quệ. Chia sẻ trên Tri thức - Znews, chị Phương cho biết sáng 17/11, anh Thành điều khiển xe tải từ hướng cửa khẩu quốc tế La Lay về nội địa. 

Trước đó 2 ngày, người đàn ông làm ở công trình đắp đường gần khu vực ngầm tràn. Do mưa lớn, anh được nghỉ nên tranh thủ chạy xe về nhà. Khoảng 11 giờ 50 phút ngày 17/11, nam tài xế gọi điện về báo đang trên đường về nhà. 

Vụ tài xế cố vượt ngầm tràn bị lũ cuốn mất tích: Người vợ đau xót kể cuộc gọi cuối với chồng- Ảnh 1.

Tài xế Nguyễn Văn Thành mất tích từ trưa 17/11. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Theo chị Phương, trước đó, chị cũng gọi cho chồng nhưng chỉ nói được vài câu vì đang lái xe. Anh Thành kể với vợ rằng đường hơi ngập nhưng vẫn ráng chạy vì mấy xe trước qua được. Nghe vậy, chị Phương dặn chồng: "Anh chạy từ từ thôi, nước lớn nguy hiểm lắm". 

Khi đi đến khu vực A Rông Trên, anh Thành có quay video gửi cho vợ xem. Trong video, chị Phương thấy nước dâng ngang bánh xe, một bên dòng chảy rất mạnh nên lo lắng, dặn anh cố giữ tay lái. 2 vợ chồng nói chuyện chưa được 2 phút thì tín hiệu yếu dần rồi sau đó điện thoại mất liên lạc hẳn. 

Gọi nhiều cuộc cho chồng nhưng không được, chị Phương vội nhờ người thân và bạn bè gần đó đến hỗ trợ. Khi mọi người tới nơi, xe tải của anh Thành là chiếc xe cuối cùng cố vượt ngầm lúc nước đang lên nhanh. 

Vụ tài xế cố vượt ngầm tràn bị lũ cuốn mất tích: Người vợ đau xót kể cuộc gọi cuối với chồng- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm anh Thành. (Ảnh: VTC News)

Người vợ kể thêm, mọi người lúc đó nói anh Thành đã leo lên cabin chờ cứu. Rồi trong tích tắc, chiếc xe bị dòng nước mạnh xô lật, cuốn đi. Đến chiều cùng ngày, chị Phương nhận tin chiếc xe tải của chồng bị cuốn xuống hạ lưu. 

Nhận xét về người bạn đời, chị Phương nghẹn ngào kể: "Anh hiền, thương vợ con, chỉ biết làm việc chăm chỉ. Từ trước đến giờ, anh nhà chưa một lần vi phạm giao thông, luôn giữ cái tâm với nghề. Tôi chỉ mong tìm được anh, dù trong tình trạng nào. Các con còn nhỏ lắm…". 

Vụ tài xế cố vượt ngầm tràn bị lũ cuốn mất tích: Người vợ đau xót kể cuộc gọi cuối với chồng- Ảnh 3.

Khoảnh khắc chiếc xe tải lật đổ giữa dòng nước xiết. (Ảnh: Tiền Phong)

Gần 100 người đang tìm kiếm

Trước đó, mạng xã hội kinh hãi trước đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe của anh Thành vượt qua ngầm tràn, giữa dòng nước xiết chảy mạnh. Chiếc xe sau đó bị lật đổ, tài xế leo lên cabin nhưng sau đó rơi xuống dòng nước xiết, bị cuốn trôi. 

Trên báo Thanh Niên, đại diện UBND xã La Lay, từ chiều tối 16/11 đến sáng 17/11 trên địa bàn xã La Lay có mưa lớn khiến ngầm tràn bị ngập sâu hơn 1 m. Xã đã gắn biển cảnh báo, dựng rào chắn, cấm phương tiện qua lại và cử lực lượng túc trực. Khi các cán bộ túc trực đang ăn cơm trưa thì xe tải này chạy về rồi tự ý tháo rào chắn, vượt qua ngầm tràn. 

Ngày 18/11, gần 100 người thuộc biên phòng, công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân xã La Lay triển khai tìm kiếm tài xế mất tích.

