Vụ Mercedes đỗ ở vỉa hè Hà Nội bị đập gương, cào xước: Người phá xe xin tha thứ, bồi thường

Sự việc chị Đ.B.N. phản ánh chiếc Mercedes GLC200 của chị đỗ ở vỉa hè trên đường Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội) bị đập gương, cào xước đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, theo thông tin trên báo VTC News, chị N. cho biết tối 23/1, những người trong vụ việc đã liên hệ với chị để thương lượng.

Theo chủ xe, 3 người có hành vi đập gương, cào xước,... chiếc Mercedes đã gặp chị để xin lỗi và bày tỏ mong muốn được tha thứ cũng như cam kết bồi thường thiệt hại. Nữ chủ xe nói thêm, đến nay, chị chưa nhận bất kỳ khoản tièn nào từ những người phá xe.

Chiếc xe bị cào xước nhiều vị trí trên thân xe.

Trước đó, kể nguồn cơn sự việc trên báo Lao Động, chị N. nói khoảng 19 giờ 55 phút đến 21 giờ 20 phút ngày 18/1, chị đến một nhà hàng để ăn tối và được nhân viên của nhà hàng hướng dẫn đỗ xe tại cửa một trung tâm tiếng Anh ở đường Phùng Khoang. Thời điểm chị N. đỗ xe, trung tâm tiếng Anh đóng cửa, tắt điện. Người phụ nữ có để lại số điện thoại trên xe để tiện liên hệ khi cần.

Thế nhưng sau đó, hình ảnh từ camera an ninh đã ghi lại cảnh một phụ nữ từ trong nhà bước ra, lớn tiếng. Người này cùng con gái có hành vi bẻ gương chiếu hậu, dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chiếc Mercedes của chị N. Theo lời chị N., 2 mẹ con người phụ nữ vẫn tiếp tục to tiếng và còn dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí trên thân xe dù thời điểm đó có người xung quanh chứng kiến, can ngăn.

Chi phí sửa chữa chiếc xe này ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Khi quay lại hiện trường, chị N. phát hiện xe bị hư hỏng và nhận thấy vụ việc có tính chất phá hoại tài sản nên đã đến Công an phường Đại Mỗ trình báo, cung cấp các đoạn clip trích xuất từ camera của xe và camera khu vực.

Chị N. chủ động liên hệ với con gái của chủ trung tâm tiếng Anh vào hôm sau để trao đổi song nhận lại thái độ thiếu thiện chí. Nữ chủ xe cũng đem phương tiện đến gara kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại. Kết quả cho thấy, tổng chi phí sửa chữa ước tính gần 120 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an phường Đại Mỗ điều tra, làm rõ.