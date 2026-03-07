Vụ Mercedes bị đập gương, cào xước khi đỗ bên đường ở Hà Nội: Danh tính người phụ nữ vừa bị khởi tố

Liên quan đến sự việc chiếc Mercedes GLC200 bị phá hoại khi đỗ bên đường, xảy ra tại Hà Nội gây xôn xao dư luận thời gian qua, mới đây, nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, Công an TP. Hà Nội xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành Quyết định Khởi tố bị can đối với bà Mai Thị Bích Vân (sinh năm 1961, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) để điều tra hành vi "Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản".

Quyết định khởi tố được ban hành ngày 27/2 vừa qua. Để phục vụ quá trình điều tra, ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Vân.

Phần đèn xe bị xào xước. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội Cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan đến sự việc chiếc Mercedes bị phá hoại.

Diễn biến vụ việc

Như đã đưa tin, tối ngày 18/1, chị Đỗ Bích Ngọc (sinh năm 1990, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) đến một nhà hàng để ăn tối và được nhân viên của nhà hàng hướng dẫn đỗ xe tại cửa một trung tâm tiếng Anh ở đường Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội). Thời điểm chị Ngọc đỗ xe, trung tâm tiếng Anh đóng cửa, tắt điện. Chủ xe có để lại số điện thoại trên xe để tiện liên hệ khi cần.

Thế nhưng sau đó, hình ảnh từ camera an ninh đã ghi lại cảnh một phụ nữ từ trong nhà bước ra, lớn tiếng. Người này cùng con gái có hành vi bẻ gương chiếu hậu, dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chiếc Mercedes của chị Ngọc. Theo lời kể của chủ xe, 2 mẹ con người phụ nữ vẫn tiếp tục to tiếng và còn dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí trên thân xe dù thời điểm đó có người xung quanh chứng kiến, can ngăn.

Khi quay lại hiện trường, chị Ngọc phát hiện xe bị hư hỏng và nhận thấy vụ việc có tính chất phá hoại tài sản nên đã đến Công an phường Đại Mỗ trình báo, cung cấp các đoạn clip trích xuất từ camera của xe và camera khu vực.

Nhiều vị trí trên xe bị cào xước.

Người phụ nữ sau đó cũng chủ động liên hệ với con gái của chủ trung tâm tiếng Anh vào hôm sau để trao đổi song nhận lại thái độ thiếu thiện chí. Vài ngày sau, phía nhóm người phá xe đã đến nhà chị Ngọc xin lỗi, đề nghị bồi thường song 2 bên không đạt được thỏa thuận hòa giải dân sự.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, ngày 3/2, chị Ngọc nhận được thông báo về nội dung kết luận định giá tài sản của Công an TP Hà Nội. Cụ thể, tổng chi phí sơn sửa, khắc phục hư hỏng và thay thế cụm đèn của xe là 56,3 triệu đồng.

Trong khi đó, chị Ngọc đưa xe đến đại lý Mercedes-Benz kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại thì phía đại lý đưa ra phương án sửa chữa cùng các hạng mục thay thế với tổng chi phí được báo giá là 116,55 triệu đồng.

Vụ việc gây xôn xao mạng xã hội thời gian dài và hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.