Vụ mẹ và em bé sơ sinh xin vào tránh lũ bị nhân viên trạm ý tế từ chối: Người trong cuộc giải thích gì?

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin một sản phụ mới sinh cùng em bé 25 ngày tuổi xin vào tránh lũ tại Trạm Y tế ở thôn Ngọc Lãng (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) nhưng bị từ chối.

Theo đoạn clip ghi lại một phần sự việc thì thời điểm đó nước lũ dâng cao, mẹ và em bé được một nhóm người chèo thuyền đưa đến trước trạm y tế. Nhưng vì không được tiếp nhận nên nhóm người lại chèo thuyền đi. Sự việc được cho là xảy ra hôm 20/11, thời điểm trận lũ lịch sử đang càn quét tại Đắk Lắk.

Thông tin khiến dư luận vừa hoang mang, vừa bức xúc. "Trong tình huống nguy cấp, mẹ và bé lại là những người yếu thế, vậy mà tại sao lại không hỗ trợ?", cư dân mạng bình luận. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong các cơ quan có thẩm quyền sớm làm rõ sự việc.

Gia đình chèo thuyền rời đi sau khi bị trạm y tế từ chối cho vào tránh lũ. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online, ông L.V.K. (ở thông Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa, chú ruột của người phụ nữ mới sinh trong sự việc) cho biết, hôm đó, nước lũ lên quá nhanh nên nếu để người nhà ở lại sẽ nguy hiểm. Chiều 20/11, ông K. và một người khác lên xin bà Dung (nhân viên trạm y tế) cho cháu nhỏ gồm: Một bé sơ sinh, một cháu 4 tuổi, và một cháu 17 tuổi… và các phụ nữ trong gia đình đến tránh trú.

Theo lời ông K., lúc lên xin, tại trạm đã có người trú, bà Dung nói là hết phòng. Khi ông đi lên trên lầu thì thấy 6 phòng trống không ai ở nên nói vì sao còn phòng mà không cho gia đình ông ở? Lúc này, bà Dung trả lời không có chìa khóa. Ông K. tiếp tục thắc mắc vì sao bà Dung trực mà lại không có chìa khóa. Quá bức xúc vì lo cho cháu nên ông K. có lời qua tiếng lại.

Người đàn ông cho biết thêm, lúc đó chỗ trạm y tế nước chảy xiết nên ông và một người khác bơi qua xin tránh lũ trước chứ không phải tự tiện đưa người vào. Sau khi bị từ chối, ông đã đưa các cháu và gia đình đến nơi khác để tránh lũ.

Nhân viên trạm y tế giải thích gì?

Nguồn tin trên báo VietNamNet thông tin, theo bản tường trình của bà Nguyễn Thị Kiều Dung (nhân viên Trạm y tế 1, thôn Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa), khoảng 7 giờ ngày 19/11, bà cho 15 người dân địa phương đến tránh lũ trên tầng 2 của trạm. Đến sáng ngày 20/11, khi nước rút khỏi nền trạm, bà và các hộ gia đình lau dọn tầng 1 và chuyển xuống ở.

Khoảng 14 giờ ngày 20/11, có 2 thanh niên đến xin cho cháu 25 ngày tuổi ở (nhưng lúc đó không có mẹ và bé đi cùng). Nước đã rút dần và vì trạm y tế lúc này không có điện nước, cộng thêm phòng đã hết giường, không đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé nên bà Dung nói 2 thanh niên là đến UBND phường Tuy Hòa.

Một thanh niên sau đó đã chạy lên tầng rồi xuống chửi bới khiến bà Dung sợ, phải trốn vào phòng. Bà cũng liên lạc với trạm trưởng nhưng không được.

Trạm y tế nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Nữ nhân viên trạm y tế giải thích thêm, lúc đó chưa kịp suy nghĩ thấu đáo do bản thân cũng đã quá mệt mỏi vì đã trực 2 ngày 1 đêm tại trạm. Bà chỉ nghĩ nước đã rút dần, mức độ nguy hiểm không cao nữa, UBND phường Tuy Hòa cũng gần trung tâm y tế, ở đó vừa khô ráo vừa có lương thực, nước uống sẽ đảm bảo sức khỏe mẹ và bé.

Bà Dung nhận khuyết điểm vì lúc đó không nhanh trí đồng ý để người dân đưa mẹ và cháu bé vào ở trạm rồi tính tiếp. Người phụ nữ xin rút kinh nghiệm, nhận khuyết điểm không hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Khoa Trình - Trưởng Trạm y tế 1 chia sẻ, thời điểm xảy ra sự việc, ông không có ở trạm do khu vực nhà ông bị ngập sâu, giao thông chia cắt, mất sóng nên không liên lạc được.

Nói trên Tuổi Trẻ Online, ông Trình cho hay sau sự việc, trạm y tế cùng bà Dung đã đến xin lỗi gia đình. Theo ông Trình, bà Dung sai về quy tắc ứng xử khiến 2 bên không hiểu nhau, dẫn đến mâu thuẫn.

Liên quan đến sự việc, ngày 29/11, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo khẩn trương xác minh, yêu cầu các đơn vị liên quan thăm hỏi, xin lỗi, kiểm tra sức khoẻ cho cả mẹ và bé.

Một vị lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho hay, sau khi ngành y tế thực hiện xong công tác phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ sẽ đánh giá toàn diện sự việc và có hướng xử lý phù hợp với nữ nhân viên y tế liên quan đến vụ việc này, theo nguồn tin trên báo Dân trí.