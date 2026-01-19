Vụ mẹ tử vong, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn: Đã xác định được nghi phạm

Ngày 19/1, tờ Gia đình và Xã hội dẫn dẫn thông thông tin từ UBND xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan Công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ phục vụ điều tra vụ nghi án giết người xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào tối qua, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc có 2 mẹ con (trú tại xã Mậu A) bị mất tích khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái.

Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ mất tích, nghi bị sát hại (Ảnh: Gia đình và Xã hội).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Khi tiếp cận khu vực nghi vấn, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể người mẹ với dấu hiệu nghi bị sát hại.

Đến khoảng 01h30 phút rạng sáng ngày 19/1, lực lượng cứu hộ tiếp tục phát hiện cháu bé đang bị vùi lấp dưới đất. May mắn nạn nhân khi được phát hiện vẫn còn sống và đã ngay lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Người lao động).

Thuật lại vụ việc, theo nguồn tin của báo Lao động, vào sáng 18/1, nạn nhân là chị T.T.H (SN 1984, ở thôn Gốc Sổ, xã Mậu A) làm công nhân cho một xưởng quế trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, chị H cùng con gái V.V.T (SN 2020) xuống xem đàn lợn do một người đàn ông giới thiệu tại xã Xuân Ái, để mua về bán dịp Tết.

Đến tối không thấy vợ con về, gia đình gọi điện không được nên đã đi tìm kiếm và thông báo đến lực lượng chức năng.

Được biết, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm vụ án và đang tiến hành điều tra, làm rõ.