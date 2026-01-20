Công an ra thông báo nóng sau vụ cướp 1,8 tỷ đồng ở ngân hàng chỉ trong 1 phút

Cơ quan chức năng phát thông báo, người dân khi có thông tin liên quan đến các đối tượng cướp tiệm vàng hãy báo ngay cho công an.
Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân khi có thông tin liên quan đến các đối tượng nêu trên kịp thời thông báo ngay cho đồng chí Thượng tá Đậu Công Sơn - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai - Số điện thoại: 0966.791.268 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.
Theo thông tin trên tờ Pháp luật TPHCM, hai người đàn ông gây ra vụ cướp có đặc điểm nhận dạng: một người khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1,65 m, nói giọng miền Bắc, mặc quần màu đen, mặc áo khoác của hãng Grab màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh của hãng Grab.
Người thứ hai khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,68 m, nói giọng miền Nam, mặc quần màu xanh quân đội, mang giày vải màu xanh quân đội, mặc áo khoác màu xanh ngọc, đội mũ bảo hiểm màu xanh của hãng Grab.