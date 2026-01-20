Công an ra thông báo nóng sau vụ cướp 1,8 tỷ đồng ở ngân hàng chỉ trong 1 phút

Công an Gia Lai thông tin, khoảng 16h ngày 19/1, hai nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ cùng đồng phạm mặc áo khoác xanh, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm cùng xông vào Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Trà Bá trên đường Trường Chinh (Hình ảnh do camera ghi lại).

Sau đó cả hai đi vào trong khu vực các quầy giao dịch của Ngân hàng, trên tay hai đối tượng cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch (Hình ảnh do camera ghi lại).

Sau khi các nhân viên bỏ chạy, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng trong khoảng 60 giây rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng (Hình ảnh do camera ghi lại).

Hình ảnh 2 đối tượng (Hình ảnh do camera ghi lại).

Hai kẻ cướp đi trên đường phố ở Gia Lai (Hình ảnh do camera ghi lại).

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường (Ảnh: VTC News).

Đặc điểm nhận dạng các đối tượng (Hình ảnh do camera ghi lại).

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân khi có thông tin liên quan đến các đối tượng nêu trên kịp thời thông báo ngay cho đồng chí Thượng tá Đậu Công Sơn - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai - Số điện thoại: 0966.791.268 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Theo thông tin trên tờ Pháp luật TPHCM, hai người đàn ông gây ra vụ cướp có đặc điểm nhận dạng: một người khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1,65 m, nói giọng miền Bắc, mặc quần màu đen, mặc áo khoác của hãng Grab màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh của hãng Grab.

Người thứ hai khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,68 m, nói giọng miền Nam, mặc quần màu xanh quân đội, mang giày vải màu xanh quân đội, mặc áo khoác màu xanh ngọc, đội mũ bảo hiểm màu xanh của hãng Grab.