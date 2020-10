Vụ mất tích bí ẩn của 267 binh sĩ trung đoàn Norfolk, nghi do UFO bắt cóc và sự thật được hé lộ sau một thế kỷ

Trong khoảng tháng 3 đến tháng 12/1915, hai nước Anh và Pháp đã nỗ lực cố gắng chiếm lĩnh quần đảo Dardanelles, điểm chiến lược kiểm soát sự thông thương giữa Địa Trung Hải và các cảng của Nga trên Biển Đen.

Trận chiến quan trọng nhất mà Trung đoàn Hoàng gia Norfolk tham gia trong Thế chiến thứ nhất là Trận Gallipoli năm 1915 - mục đích của phe Đồng minh là cạnh tranh với Đế quốc Ottoman để giành quyền kiểm soát khu vực Dardanelles, hất cẳng hoàn toàn Thổ Nhĩ Kỳ khỏi Thế chiến thứ nhất.

Mặc dù quân đội Thổ lép vế hơn hẳn so với quân Châu Âu, nhưng "bố già" của Thổ Nhĩ Kỳ - tổng thống Mustafa Kemal Atatürk lại nằm trong số các chỉ huy cộm cán chỉ huy cuộc chiến.

Hình ảnh cuộc chiến Gallipoli ác liệt

Được biết, thảm bại của quân Đồng minh Anh-Pháp trong trận này là do kế hoạch, khả năng kém cỏi và sự thiếu quyết đoán của quân Đồng minh

Cuộc chiến này đã khiến 130.000 quân Đồng minh và 250.000 quân Thổ hy sinh.

Mặc dù phía Thổ Nhĩ Kỳ có số quân thương vong gần gấp đôi so với các cường quốc Đồng minh, nhưng kết quả là họ đã kết thúc trong chiến thắng vang dội.

Trung đoàn Norfolk gồm 16 chỉ huy và 250 quân sĩ do Đại tá Beauchamp đứng đầu. Vào ngày 30/7/1915, trung đoàn này xuất phát từ Liverpool đến bán đảo Gallipoli, họ đến nơi vào ngày 10/8.

Chỉ 2 ngày sau khi có mặt tại đây, trung đoàn Norfolk 5 nhận được lệnh tấn công quân Thổ Nhĩ Kỳ, đây thực sự là một quyết định tồi tệ.

Trước tiên, khá nhiều binh sĩ sức khỏe yếu do thiếu ngủ, say nắng do nhiệt độ cao đột ngột và khí hậu khô cằn của khu vực. Nhiều người mắc chứng kiết lỵ, sĩ khí nói chung là thấp.

Tuy nhiên, Đại tá Bochamp, chỉ huy trưởng Trung đoàn Norfolk, là một sĩ quan cực kì tự tin và táo bạo.

Ông đã đích thân chỉ huy Tiểu đoàn 5 cùng 16 sĩ quan và 250 binh sĩ, tổng cộng 267 người rồi tiến về phía Kavak Tepe mà không cần củng cố lực lượng hay hỗ trợ. Thế nhưng, bi kịch đã xảy ra...

Rất nhiều tay súng bắn tỉa của quân Thổ bỗng dưng xuất hiện và tấn công Trung đoàn Norfolk.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ huy của Đại tá Beauchamp, Trung đoàn đã đẩy lui quân Thổ vào một khu rừng bằng một cơn bão súng pháo.

Họ tiếp tục đuổi theo quân Thổ vào khu rừng dưới chân núi và đó là lần cuối cùng Trung đoàn này còn xuất hiện trên cõi đời.

Họ bỗng dưng mất tích và không bao giờ còn quay trở lại doanh trại. Mọi nỗ lực tìm kiếm đều chỉ thu về kết quả thất bại, cứ như thể trung đoàn này đã bốc hơi khỏi mặt đất chỉ trong phút chốc vậy!

Hình ảnh Trung đoàn Norfolk trước khi biến mất khỏi thế gian

Cuộc đổ bộ ở Gallipoli, tháng 4/1915

Sau chiến tranh, chính phủ Anh đã nghi ngờ quân Thổ bắt giữ Trung đoàn này và yêu cầu chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho họ.

Tuy nhiên, phía Thổ luôn khẳng định rằng những người lính này chưa từng bị bắt hay có bất kỳ can hệ nào.

Kì quặc hơn, 50 năm sau sự kiện bí ẩn, ba binh sĩ thực địa New Zealand đã báo cáo rằng họ thấy Trung đoàn Norfolk đã vô cùng hiên ngang tiến về phía dãy núi Safra Bay bị bao phủ bởi những đám mây đen kì lạ .

Khi những người lính cuối cùng của đoàn quân đi vào trong ngọn núi, đám mây đen kia bỗng từ sườn núi bay lên không trung và biến mất cùng với những đám mây khác trên trời.

Câu chuyện đã khiến rất nhiều người hoảng sợ và tin rằng chính người ngoài hành tinh đã cố gắng bắt cóc Trung đoàn Norfolk.

Chi tiết đám mây khổng lồ trên núi cùng sự biến mất bí ẩn đã dấy lên những nghi ngờ về một thế lực bí ẩn đứng sau toàn bộ vụ mất tích kì lạ.

Rất nhiều người tin rằng vụ án này do là UFO

Trang phục của lính Anh trong trận chiến giúp việc nhận diện trang phục trở nên dễ dàng hơn

Hình ảnh quân đoàn Anh hành quân trong cuộc chiến chống quân Thổ

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện và cất công tìm hiểu. Cũng từ đây, sự thật về vụ mất tích được hé lộ...

Vào năm 1999, một bộ phim không mấy danh tiếng của Anh có tên "The Kings" đã tiết lộ rằng có một người từ Trung đoàn Norfolk vẫn còn sống và thoát ra ngoài an toàn.

Ông này tự nhận mình là thiếu tá Baker và cho rằng Đại tá Beauchamp đã rất háo hức với cuộc chiến này.

Ông Beauchamp thúc giục binh lính phải tiến vào sâu trong ngọn núi càng nhanh càng tốt. Cây cối ngày càng nhiều, địa hình ngày càng chia cắt, nhiều người bị thương, kiệt sức và từ bỏ đội hình.

Riêng Baker do quá chán nản nên đã mò ra được bìa rừng và sống chui lủi để tránh bị tòa án binh Anh xử tội đào ngũ.

Kể từ đó, Baker không bao giờ nhìn thấy hoặc nghe thấy tin tức gì từ trung đoàn nữa...

Diễn viên David Jason, người thủ vai đại tá Baker trong bộ phim The Kings

Cũng theo ghi chép của nghĩa trang Gallipoli (nơi gần với vụ mất tích), các nhà nghiên cứu đã tìm thấy tổng cộng 180 thi thể - 122 thi thể thuộc tiểu đoàn thứ năm của trung đoàn Norfolk, phần còn lại thuộc về trung đoàn Hampshire và Suffolk, trung đoàn Cheshire thứ hai và thứ tư.

Hài cốt của họ nằm rải rác trên một khu đất rộng một dặm vuông, tất cả đều cách các vị trí quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ 800 mét.

Chủ nhân cũ của khu đất này nói rằng ông ta đã vứt hầu hết các xác chết của binh lính Anh xuống một thung lũng nhỏ gần đó.

Nhiều người cũng cho rằng quân Thổ đã tận dụng lợi thế địa hình và biến những đám mây mù kia thành "đồng minh của họ".

Ngay khi quân Anh bước chân vào cánh rừng, quân Thổ đã lao ra tàn sát thẳng tay, biến đây trở thành một trong những vụ thảm sát đẫm máu nhưng dưới vỏ bọc một vụ mất tích bí ẩn nhất lịch sử!