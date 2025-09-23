Vụ ly hôn giữa 2 người bình thường, danh tính không được tiết lộ gây chấn động Trung Quốc

Một tòa án ở Trung Quốc gần đây đã thụ lý một vụ kiện ly hôn xuất phát từ bất đồng quan điểm giữa hai vợ chồng về tên của đứa con. Thông tin vụ việc đã gây ra làn sóng tranh cãi và bất bình lớn tại Trung Quốc.

Do không thể thống nhất về tên cho con trai nên em bé hơn một tuổi này không thể xin được giấy khai sinh và kết quả là không được tiêm bất kỳ loại vắc-xin cần thiết nào do thiếu giấy tờ pháp lý hợp lệ.

Cặp đôi, danh tính chưa được tiết lộ, kết hôn vào năm 2023 và chào đón một con trai vào năm sau. Đầu năm nay, người vợ đã đệ đơn ly hôn lên Tòa án Nhân dân Quận Phố Đông ở Thượng Hải với lý do không hợp nhau, theo tờ Shanghai Morning Post đưa tin.

Trong quá trình điều tra vụ án, tòa án phát hiện cặp đôi này có tranh chấp đáng kể liên quan đến tên của con trai họ.

Do bất đồng về tên con trai, đứa bé, hiện đã hơn một tuổi, không thể làm giấy khai sinh, dẫn đến không được tiêm vắc-xin vì thiếu giấy tờ pháp lý. Ảnh: Getty Images

Họ cũng không thể thống nhất được ai sẽ xử lý đơn xin cấp giấy tờ pháp lý cho đứa bé, khi cả hai đều khăng khăng rằng họ nên tự mình giải quyết vấn đề này trong khi yêu cầu người kia phải nộp giấy ủy quyền.

Do mâu thuẫn liên tục giữa cha mẹ, cậu bé không thể có được bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, khiến cậu không thể tiêm vắc-xin quan trọng.

Ở Trung Quốc, trẻ sơ sinh dưới một tuổi thường được tiêm miễn phí tới 10 mũi vắc-xin, tất cả đều do chính phủ cung cấp.

Sau nhiều vòng hòa giải tại tòa, cuối cùng cặp đôi đã thống nhất tên con trai, mặc dù tên này không được tiết lộ. Tòa án đã ban hành Thông báo về việc Chăm sóc Trẻ em Vị thành niên, yêu cầu cặp đôi này cùng nhau nộp đơn xin giấy khai sinh cho con trai trong vòng năm ngày và cập nhật tiến độ cho tòa án.

Ở Trung Quốc, trẻ sơ sinh dưới một tuổi thường được chính phủ tiêm miễn phí tới 10 mũi vắc-xin, nhưng cặp vợ chồng này đã từ chối cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản này cho con mình. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, sau đó người chồng đã thay đổi ý định, đề nghị tự mình đi xin giấy khai sinh và yêu cầu vợ cung cấp cho anh ta một lá thư ủy quyền.

Người vợ đã từ chối yêu cầu này, khiến tình hình lại một lần nữa rơi vào bế tắc.

Do tính chất quan trọng của vụ án liên quan đến quyền lợi của trẻ vị thành niên, tòa án đã khuyên cặp đôi này rằng việc không hợp tác về các giấy tờ pháp lý của đứa trẻ, điều này có thể khiến con họ không được hưởng các quyền cơ bản, sẽ cấu thành hành vi vi phạm trách nhiệm làm cha mẹ của họ.

Cuối cùng, cặp đôi đã đồng ý cùng nhau đến bệnh viện, có sự đi cùng của một thẩm phán, để xin giấy khai sinh.

Tuy nhiên, họ nhanh chóng tranh cãi về việc ai sẽ giữ tài liệu. Nhờ sự hòa giải của thẩm phán, họ quyết định rằng giấy chứng nhận sẽ được tạm thời lưu giữ tại tòa án.

Sau đó, sau khi thảo luận thêm với sự hỗ trợ của tòa án, họ đã đồng ý rằng người vợ sẽ giữ giấy khai sinh, trong khi người chồng sẽ soạn thảo một lá thư ủy quyền cho cô ấy nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký công dân cho con trai họ tại cơ quan công an.

Các khía cạnh liên quan đến quyền lợi của trẻ em đã được giải quyết, nhưng các yếu tố khác của vụ kiện vẫn đang được xem xét, theo tuyên bố của tòa án.

Thẩm phán chủ tọa Guo Dan nhận xét rằng trong những năm gần đây, nhiều bậc cha mẹ đã sử dụng phúc lợi của con cái làm con bài mặc cả trong các tranh chấp ly hôn.

“Hành vi này không chỉ vi phạm nghĩa vụ giám hộ bắt buộc của họ mà còn làm suy yếu các quyền cơ bản của trẻ em. Nó đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng cần được quan tâm rộng rãi”, ông Guo giải thích với giới truyền thông.

Một người dùng Internet nhận xét: "Họ thật vô trách nhiệm!"

Một người dùng khác suy ngẫm: "Với sự bất hòa đáng kể của họ, tôi tự hỏi tại sao họ lại kết hôn ngay từ đầu."

Nguồn: SCMP