Bà Roh Soh-yeong, vợ cũ của Chủ tịch SK Group Chey Tae-won, tuyên bố không đồng ý với đề nghị hòa giải do phía chồng cũ đưa ra, đồng thời yêu cầu ông rút đơn kháng cáo nếu thực sự muốn sớm kết thúc tranh chấp.

Ngày 25/11, đại diện pháp lý của bà Roh Soh-yeong, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Nabi, cho biết đã gửi văn bản lên tòa án, nêu rõ lập trường không đồng ý với đề nghị hòa giải của Chủ tịch SK Group Chey Tae-won.

Trong thông báo, phía bà Roh nhấn mạnh: "Nếu Chủ tịch Chey thực sự có thiện chí muốn giải quyết vụ việc sớm, chúng tôi mong ông lập tức rút đơn kháng cáo".

Ảnh: YNA

Động thái này được đưa ra sau khi ông Chey ngày 23/11 nộp đơn đề nghị Tòa án Tối cao Hàn Quốc ban hành quyết định khuyến nghị hòa giải trong vụ kiện phân chia tài sản với vợ cũ.

Theo thông tin được công bố, ông Chey bày tỏ ý định thanh toán toàn bộ 944 tỷ won (khoảng 18,15 nghìn tỷ đồng) tiền phân chia tài sản cho bà Roh. Đây là khoản tiền đã được ấn định trong phán quyết phúc thẩm hồi tháng 7 năm nay.

Quyết định khuyến nghị hòa giải là thủ tục trong đó hội đồng xét xử đề xuất các bên tranh chấp đạt được thỏa thuận. Nếu nguyên đơn và bị đơn không đưa ra ý kiến phản đối trong vòng 2 tuần kể từ khi nhận được văn bản, quyết định này sẽ có hiệu lực tương đương một bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Tuy nhiên, việc bà Roh công khai phản đối khiến khả năng tòa án chấp thuận đề nghị hòa giải theo các điều kiện do phía ông Chey đưa ra trở nên thấp hơn.

Vụ tranh chấp phân chia tài sản giữa hai người đã kéo dài nhiều năm và thu hút sự chú ý lớn của dư luận Hàn Quốc. Lập trường mới nhất của bà Roh cho thấy bà không muốn giải quyết vụ việc thông qua một thỏa thuận hòa giải, mà yêu cầu ông Chey rút đơn kháng cáo để thực hiện phán quyết của tòa.

Nguồn: YNA