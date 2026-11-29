Nhưng lựa chọn của bà cho thấy một góc nhìn khác: Một thỏa thuận chỉ thực sự có ý nghĩa khi các điều kiện đi kèm cũng được chấp nhận, chứ không phải chỉ cần con số đủ lớn.

Có những cuộc hôn nhân khi bắt đầu được xem là chuyện tình của hai gia đình danh giá, nhưng khi kết thúc lại trở thành một cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm. Với Roh Soh-yeong, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Nabi và con gái cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo, hành trình ấy không chỉ là câu chuyện ly hôn với Chủ tịch SK Group Chey Tae-won, mà còn là cuộc đấu pháp lý về tài sản, sự đóng góp trong hôn nhân và quyền được khép lại một mối quan hệ theo cách mình cho là công bằng.

Mới đây, bà Roh tiếp tục từ chối đề nghị hòa giải của chồng cũ, dù phía ông Chey bày tỏ sẵn sàng thanh toán toàn bộ khoản phân chia tài sản 944 tỷ won, tương đương khoảng 18.000 tỷ đồng. Đằng sau quyết định tưởng như khó hiểu ấy là những bất đồng về điều kiện thanh toán và cách kết thúc vụ kiện.

Cuộc hôn nhân kéo dài gần 40 năm và vụ tranh chấp tài sản chưa có hồi kết

Roh Soh-yeong và Chey Tae-won kết hôn năm 1988. Bà Roh là con gái cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo, còn ông Chey là người đứng đầu SK Group, một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Hai người có ba người con chung và từng được xem là cặp đôi quyền lực trong giới kinh doanh, chính trị nước này.

Năm 2015, ông Chey công khai thừa nhận có người tình và một người con ngoài hôn nhân. Đến năm 2017, ông nộp đơn xin ly hôn, mở đầu cho cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài gần một thập kỷ.

Tháng 10/2025, Tòa án Tối cao Hàn Quốc chính thức xác nhận việc ly hôn, nhưng vụ phân chia tài sản vẫn tiếp tục được xem xét. Sau nhiều lần xét xử, tháng 7/2026, tòa phúc thẩm ra phán quyết yêu cầu ông Chey chia cho bà Roh 944 tỷ won. Tòa xác định bà Roh được hưởng một phần ba tài sản của hai người, trong khi ông Chey giữ hai phần ba.

Ông Chey tiếp tục kháng cáo, cho rằng một số tài sản và tỷ lệ phân chia vẫn cần được xem xét. Tuy nhiên, ngày 23/11, phía ông bất ngờ đề nghị Tòa án Tối cao đưa ra quyết định khuyến nghị hòa giải, đồng thời bày tỏ ý định thanh toán toàn bộ 944 tỷ won theo phán quyết tháng 7.

Động thái này ban đầu được nhìn nhận như dấu hiệu cho thấy ông muốn kết thúc tranh chấp. Nhưng ngày 25/11, phía bà Roh gửi văn bản phản đối đề nghị hòa giải và tuyên bố nếu ông Chey thực sự muốn giải quyết nhanh chóng, ông nên rút đơn kháng cáo.

Đến ngày 26/11, truyền thông Hàn Quốc tiếp tục đưa tin bà Roh không chấp nhận các điều kiện hòa giải mà phía chồng cũ đề xuất. Bất đồng nằm ở thời hạn thanh toán trong vòng một tuần sau khi thỏa thuận có hiệu lực, điều khoản không tiếp tục khởi kiện và cách tính thời gian để vụ việc chính thức khép lại. Bà Roh cho rằng những điều kiện này có thể khiến mình phải chờ lâu hơn so với việc thực hiện trực tiếp phán quyết, đồng thời hạn chế quyền khởi kiện nếu phát hiện thêm tài sản liên quan.

Phía ông Chey giải thích rằng việc chuyển khoản gần một nghìn tỷ won cần thời gian xử lý ngân hàng, còn điều khoản không kiện tụng tiếp là cách thông thường để hai bên chấm dứt tranh chấp. Nhưng với bà Roh, việc nhận đủ tiền không phải là vấn đề duy nhất. Bà muốn phán quyết được thực hiện theo đúng quy trình và không phải đánh đổi thêm những quyền lợi pháp lý khác.

Khi một người phụ nữ không chấp nhận thỏa thuận

Điều khiến vụ việc này đáng chú ý không chỉ là giá trị tài sản, mà còn là câu hỏi: Sau một cuộc hôn nhân kéo dài gần 40 năm, điều gì mới thực sự được xem là công bằng?

Trong nhiều năm, bà Roh đã lựa chọn theo đuổi vụ kiện đến cùng, bất chấp việc phải đối mặt với một tập đoàn lớn và những thủ tục pháp lý phức tạp. Bà không chỉ yêu cầu phân chia tài sản, mà còn tranh luận về việc công sức chăm sóc gia đình, nuôi dạy con và đóng góp của người vợ có được nhìn nhận đúng mức hay không.

Trong vụ án này, bà Roh từng lập luận rằng những đóng góp của mình trong gia đình và sự hỗ trợ đối với quá trình phát triển của SK Group cần được tính đến khi phân chia tài sản. Phía ông Chey lại cho rằng một phần cổ phần SK là tài sản riêng được hình thành từ thừa kế hoặc tặng cho. Chính sự khác biệt ấy đã khiến vụ kiện nhiều lần đi qua các cấp xét xử.

Khi ông Chey đề nghị trả toàn bộ số tiền đã được tòa ấn định, nhiều người có thể nghĩ rằng bà Roh nên chấp nhận để sớm khép lại. Nhưng lựa chọn của bà cho thấy một góc nhìn khác: Một thỏa thuận chỉ thực sự có ý nghĩa khi các điều kiện đi kèm cũng được chấp nhận, chứ không phải chỉ cần con số đủ lớn.

Điều đó không đồng nghĩa với việc bà Roh chắc chắn sẽ thắng trong mọi yêu cầu pháp lý tiếp theo. Nhưng việc bà phản đối hòa giải là một quyền của đương sự, và cũng là cách bà thể hiện rằng mình không muốn kết thúc vụ việc bằng một thỏa thuận mà bản thân cho là chưa thỏa đáng.

Có lẽ, điều đáng suy ngẫm nhất từ câu chuyện này nằm ở chỗ: Khi hôn nhân kết thúc, người phụ nữ không nhất thiết phải chọn cách im lặng, nhượng bộ hay chấp nhận mọi điều kiện chỉ để được xem là biết điều. Sự bình yên sau đổ vỡ rất quan trọng, nhưng bình yên không nên được xây dựng trên cảm giác mình đã phải từ bỏ quyền lợi.

Một cuộc hôn nhân có thể kết thúc, nhưng những đóng góp trong suốt quãng đời chung sống không vì thế mà biến mất. Và đôi khi, điều một người phụ nữ muốn bảo vệ không chỉ là tài sản, mà còn là quyền được nhìn nhận công bằng sau những năm tháng đã dành cho gia đình.