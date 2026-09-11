Vụ lật xe khách chở 34 người, 4 người tử vong ở Gia Lai: Khởi tố tài xế

Công an tỉnh Gia Lai tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam tài xế hãng xe Việt Tân Phát trong vụ lật xe khách làm 4 người tử vong.

Hiện trường lật xe khách ở Gia Lai khiến 4 người tử vong, 20 người bị thương vào ngày 31/8.

Chiều 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (Sinh năm 1993, trú tại phường An Khê) về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ, không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ lật xe khách làm 4 người tử vong.

Trước đó, vào chiều 31/8, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự đối với tài xế này để phục vụ công tác điều tra và làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ lật xe khách hãng Việt Tân Phát ngày 31/8 và tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 3h10 ngày 31/8, tài xế Long điều khiển xe khách giường nằm BKS 50E-449.17 của hãng xe Việt Tân Phát (chạy tuyến TP.HCM - An Khê) di chuyển theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đak Đoa. Khi đến Km10+600 thuộc đoạn đường quốc lộ 19 nối đường Hồ Chí Minh (tuyến tránh phía Tây đô thị Pleiku, đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), phương tiện đã lật sang lề đường bên phải.

Thời điểm tai nạn xảy ra, trên xe chở tổng cộng 34 người, gồm 31 hành khách, 2 tài xế và 1 phụ xe. Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và 20 người khác bị thương.

Quá trình xác minh ghi nhận tài xế Long có giấy phép lái xe hạng D đúng quy định, không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. Tuy nhiên, thời điểm di chuyển qua khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm (đoạn đường khúc cua, giao cắt với đường không ưu tiên) trời đang mưa lớn và đường trơn trượt, tài xế đã không chủ động giảm tốc độ để đảm bảo an toàn, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Dù đã hoàn thành từ đầu năm 2025 và được nghiệm thu, tuyến đường này vẫn chưa chính thức bàn giao cho địa phương quản lý. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, hai đầu tuyến không được rào chắn ngăn chặn cũng như không có cảnh báo hạn chế phương tiện, khiến các xe vẫn lưu thông bình thường qua khu vực này.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.