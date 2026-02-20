Vụ lật thuyền làm 4 người tử vong: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Chiều 20/2, Công an Quảng Trị cho biết, sau 2 ngày đêm, các lực lượng chức năng vẫn bám trụ, xuyên ngày, xuyên đêm nỗ lực tìm kiếm; hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân sự cùng chính quyền địa phương đã phối hợp đồng bộ, không quản hiểm nguy, chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật phà.

Đến 11 giờ ngày 20/2, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ông N.V.T. (68 tuổi, là người điều khiển thuyền); đến 13h cùng ngày lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể cháu N.D.C. (14 tuổi).

Công an tỉnh Quảng Trị đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ tiếp cận hiện trường (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 19/2, chiếc thuyền chở 7 người trong gia đình ông T. (trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình), gồm 3 người lớn và 4 trẻ em, bị lật, chìm trên sông Gianh.

Sau đó, một chiếc thuyền của người dân đi qua cứu được 4 người lên bờ là chị N.T.H. (36 tuổi) và 3 cháu nhỏ.

Tuy nhiên, cháu N.A.Nh. (3 tuổi) sau khi được đưa lên bờ đã rơi vào tình trạng nguy kịch, mặc dù được cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Vợ ông T. là bà C.T.Ng. (68 tuổi) cũng được cứu lên bờ nhưng đã tử vong.

Chia sẻ với gia đình nạn nhân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương mong muốn gia đình vượt qua nỗi đau, sự mất mát lớn không gì có thể bù đắp nổi; đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên người thân giữ gìn sức khỏe, nỗ lực vượt qua nỗi đau trước mắt. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chính quyền địa phương, các đoàn thể tiếp tục quan tâm hỗ trợ, nhất là trong việc giúp gia đình lo hậu sự.