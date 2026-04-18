Vũ Lan Anh mang "Việt Nam Đa Sắc" tới Tuần lễ Thời trang Thâm Quyến 2026

Vũ Lan Anh và các mẫu nhí xuất hiện trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Thâm Quyến 2026.

Tuần lễ Thời trang Thâm Quyến 2026 diễn ra tại Trung Quốc quy tụ nhiều thương hiệu và nhà thiết kế trong khu vực. Trong khuôn khổ sự kiện, Vũ Lan Anh đã mang đến bộ sưu tập “Việt Nam Đa Sắc 2026” với hướng tiếp cận khai thác chất liệu văn hóa Việt.

Không xuất thân từ thời trang, cũng không đi theo con đường thiết kế truyền thống, Vũ Lan Anh đến với ngành này từ một lý do cá nhân hơn nhiều – con gái của cô. Nhưng từ một lựa chọn mang tính bản năng của người mẹ, cô đã xây dựng nên một thương hiệu thời trang trẻ em và xa hơn là một hướng tiếp cận riêng: Dùng thời trang để kể chuyện văn hóa.

Trong vài năm gần đây, các bộ sưu tập của cô nhiều lần được trình diễn tại Thâm Quyến, Thượng Hải. Mỗi lần xuất hiện, cô thường lựa chọn một chủ đề khác nhau từ nghệ thuật truyền thống đến đời sống vùng miền.

Dự án “Việt Nam Đa Sắc” là một trong những hướng đi rõ nét. Thay vì tập trung vào xu hướng, bộ sưu tập khai thác các chất liệu như lễ hội dân gian, nghệ thuật hát bội hay trang phục truyền thống.

Theo Vũ Lan Anh, quá trình thực hiện không đơn thuần là thiết kế mà đòi hỏi thời gian nghiên cứu dài: “Đây là một dự án khai thác di sản văn hóa dân tộc nên không thể làm nhanh. Từ chất liệu, cấu trúc trang phục cho tới tinh thần văn hóa, tất cả đều phải được tìm hiểu một cách hệ thống và có chiều sâu”.

Cô cho biết việc chuẩn bị cho một show diễn có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí hơn một năm. Tuy nhiên, yếu tố chính xác thôi chưa đủ. “Khi hướng tới trẻ em, câu hỏi không chỉ là đúng mà là làm sao để chạm. Làm sao để văn hóa trở nên gần gũi, dễ hiểu và có thể khơi dậy niềm tự hào một cách tự nhiên”, cô nói.

Mẫu nhí tự tin trình diễn bộ sưu tập "Việt Nam Đa Sắc".

Theo Vũ Lan Anh chia sẻ khi mang "Việt Nam Đa Sắc 2026" sang biểu diễn ở Trung Quốc, ê-kíp của cô phải cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo hai yếu tố: Giữ được sự trang trọng, đúng tinh thần văn hóa đồng thời phù hợp với quy định và bối cảnh biểu diễn tại nước bạn.

“Đây không chỉ là vấn đề thủ tục, mà là cách kể chuyện. Làm sao để vẫn giữ được chiều sâu ý nghĩa, nhưng thể hiện một cách tinh tế và có thể được đón nhận trong không gian giao lưu văn hóa quốc tế", cô nói.

Bên cạnh hoạt động trình diễn ở nước ngoài, các chương trình trong nước của Vũ Lan Anh và Eunoia by AN còn thường gắn với hoạt động cộng đồng, tạo điều kiện để trẻ em tiếp cận nghệ thuật. Cách làm này cho thấy thời trang không chỉ dừng ở sản phẩm mà còn liên quan đến yếu tố giáo dục và trải nghiệm.

Sau Thâm Quyến, “Việt Nam Đa Sắc” nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục với những phiên bản khác. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô hay địa điểm mà ở cách câu chuyện được kể – luôn thay đổi nhưng vẫn giữ một trục xuyên suốt: văn hóa Việt.

Với Vũ Lan Anh, thời trang không phải là đích đến mà là phương tiện. Và di sản, thay vì được đặt trong bảo tàng, đang được đưa lên sàn diễn, khoác lên mình những hình thức mới, để tiếp tục tồn tại theo cách của thời đại.