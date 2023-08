Vụ kit Test Việt Á: Cơ quan điều tra kiến nghị xử lý công ty thẩm định giá và một số cá nhân liên quan

CQĐT Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị VKSND tối cao truy tố 38 bị can trong vụ án sai phạm mua sắm kit test của Cty Việt Á về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô tài sản”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”...

Theo CQĐT, nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội là do việc buông lỏng, thiết kiểm tra giám sát tại Bộ KH&CN và Bộ Y tế. Điều này dẫn đến việc Phan Quốc Việt (cựu Chủ tịch HĐQT, TGĐ Cty Việt Á) lợi dụng, thông đồng móc ngoặc với lãnh đạo, cán bộ Bộ KH&CN, Bộ Y tế… để biến Test xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu Nhà nước thành tài sản thuộc sở hữu của Cty Việt Á, trái quy định pháp luật.

Khi Cty Việt Á sản xuất thương mại, bán Test xét nghiệm cho Bộ Y tế, Phan Quốc Việt đã nâng khống cơ cấu đơn giá nhưng vẫn được Bộ Y tế hiệp thương, xác định giá 470.000 đồng/Test không có căn cứ; không ra kết luận kiểm tra, không kiến nghị biện pháp xử lý, dẫn đến Cty Việt Á tiếp tục sử dụng giá hiệp thương với Bộ Y tế, tạo mặt bằng giá để bán cho các đơn vị, địa phương, thu lời bất chính, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Tại các đơn vị, địa phương để xảy ra sai phạm trong quá trình Cty Việt Á tiêu thụ Test xét nghiệm, vật tư, sinh phẩm y tế, theo CQĐT, các đơn vị, địa phương chưa kịp thời phân bổ dự toán ngân sách thực hiện; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ về đấu thầu, mua sắm thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế còn hạn chế, nhất là trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh, địch họa.

Từ nguyên nhân trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị Bộ KH&CN và Bộ Y tế cần nâng cao năng lực kiểm soát quyền lực của người đứng đầu, kiểm soát hoạt động của các cơ quan chuyên môn về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, quản lý sinh phẩm y tế, đảm báo khách minh bạch và đúng pháp luật.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan chủ động hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn việc thực hiện chỉ định thầu rút gọn trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh, địch họa..., đặc biệt là đối với các gói thầu có giá trị lớn, chưa được phân bổ dự toán ngân sách thực hiện, việc hướng dẫn xác định giá trị hợp đồng, thương thảo hợp đồng.

UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương cần chủ động kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị, cơ sở y tế công lập trong hoạt động đấu thầu, mua sắm thiết bị, vật tư y tế; đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về mua sắm, đấu thầu cho cán bộ các đơn vị, cơ sở y tế, phòng ngừa các vi phạm, tội phạm; xem xét xử lý đối với các Cty có sai phạm đã kết luận trong vụ án (cảnh cáo, phạt tiền, cấm tham gia hoạt động đấu thầu...).

CQĐT cũng kiến nghị Bộ Tài chính xem xét xử lý hành chính đối với Cty thẩm định có sai phạm đã kết luận trong vụ án (đình chỉ kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá...).

Ngoài các bị can đã khởi tố và đề nghị truy tố, còn có một số cá nhân có hành vi, vi phạm liên quan ở các mức độ khác nhau; có cá nhân hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi sai phạm; đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, CQCSĐT Bộ Công an kết luận và có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý nghiêm theo các quy định của Đảng và chính quyền.

Quá trình điều tra vụ án, CQCSĐT Bộ Công an xác định dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân liên quan; do thời hạn điều tra vụ án đã hết, CQCSĐT Bộ Công an tách thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi sai phạm của các cá nhân này để tiếp tục điều tra, xử lý sau./.