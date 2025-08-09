Vụ kiện nhập nhằng giữa Á hậu Lý Minh Tuệ và chồng đại gia

Ngày 8/8, phiên tòa xét xử đại gia Trần Hạc Dương (58 tuổi), chồng Á hậu Hong Kong 1997 Lý Minh Tuệ, bước vào phiên trả lời cáo trạng. Trước đó, doanh nhân này bị cáo buộc dùng dao đe dọa và tấn công vợ tại nhà riêng ở Stanley, Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 21/1. Vụ việc khiến Lý Minh Tuệ bị thương và sợ hãi. Vì vậy, Trần Hạc Dương bị truy tố về tội đe dọa hình sự và tội tấn công gây thương tích cơ thể.

Tại tòa Đông Khu (Hong Kong, Trung Quốc), bị cáo phủ nhận các cáo buộc. Phiên tòa bị hoãn thêm một lần nữa và được xếp lịch vào ngày 10/9, dự kiến kéo dài 3 ngày.

Trần Hạc Dương được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 10.000 HKD (1.274 USD), đồng thời bổ sung điều kiện không được rời khỏi Hong Kong (Trung Quốc).

Ông Trần Hạc Dương tiếp tục được tại ngoại sau khi bác bỏ các cáo buộc, nhưng lần này phải đóng tiền bảo lãnh. Ảnh: HK01.

Mingpao đưa tin trong phiên tòa tiếp theo, bên công tố dự định triệu tập 4 nhân chứng là Lý Minh Tuệ, người giúp việc gia đình, bác sĩ bệnh viện công và một nhân viên. Về phía bị cáo, ông Trần có cơ hội làm chứng cho chính mình, ngoài ra không triệu tập thêm nhân chứng nào nữa.

Quá trình xét xử vụ Lý Minh Tuệ kiện chồng nhiều lần bị gián đoạn. Theo HK01 , phiên tòa đầu tiên diễn ra vào ngày 23/1, nhưng bị hoãn đến ngày 6/3. Bị cáo được tại ngoại mà không cần nộp tiền bảo lãnh, nhưng bị cấm tiếp xúc với nhân chứng của bên công tố.

Đến ngày 6/3, công tố nộp đơn xin hoãn đến ngày 2/5 để chờ báo cáo y tế của nạn nhân. Ông Trần vẫn được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử.

Trong phiên tòa ngày 2/5, tòa chấp thuận yêu cầu từ phía bị cáo rằng hoãn xét xử vào ngày 13/6 để có thời gian thảo luận với phía công tố về hướng xử lý vụ việc.

Đến nay, lịch xét xử một lần nữa được dời đến tháng 9. Á hậu Lý Minh Tuệ chưa có bình luận về diễn biến mới nhất của vụ kiện.

Trước đó, vào ngày 2/5, cô có đến tòa án nhưng không vào trong, chỉ ngồi bên ngoài chờ kết quả. Khi được HK01 phỏng vấn, người đẹp 49 tuổi đáp: "Tôi tin vào sự công bằng của pháp luật".

Lý Minh Tuệ chờ bên ngoài tòa án Đông Khu vào tháng 5. Ảnh: HK01.

Lý Minh Tuệ (Vivian Lee, sinh năm 1976) bắt đầu được biết đến khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1997 và giành danh hiệu Á hậu 1, kiêm giải phụ Người đẹp thân thiện. Năm đó, Hoa hậu là Ông Gia Tuệ, Á hậu 2 là Xa Thi Mạn.

Trước khi nổi tiếng, Lý Minh Tuệ từng du học ở Canada và làm công việc kế toán thuế. Sau đăng quang, cô ký hợp đồng độc quyền với TVB. Tuy nhiên, sự nghiệp giải trí của cô không có gì đáng chú ý, ngược lại thành tâm điểm vì ồn ào tình ái.

Tháng 6/1998, Lý Minh Tuệ bị đồn hẹn hò với Ổ Hữu Chánh, chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Thất Hải. Chỉ sau mười ngày quen nhau, cô tuyên bố tổ chức đám cưới vào tháng 8 và chấm dứt hợp đồng với TVB.

Tuy nhiên, trong thời gian Lý Minh Tuệ sang Mỹ công tác, truyền thông rộ tin Ổ Hữu Chánh bí mật hẹn hò với Ông Gia Tuệ, rồi hủy hôn với tình cũ.

Sự việc trở thành chủ đề nóng trên mặt báo. Lý Minh Tuệ khóc lóc tố cáo Ông Gia Tuệ là tiểu tam. Tuy nhiên, Hoa hậu Hong Kong 1997 phủ nhận, tuyên bố cô mới là bạn gái chính thức. Ông Ổ cũng lên tiếng bênh vực tình mới, với tuyên bố từng tìm hiểu Lý Minh Tuệ nhưng rạn nứt trước khi đến với Ông Gia Tuệ.

Cuối cùng, Ổ Hữu Chánh và Ông Gia Tuệ kết hôn ở Las Vegas, Mỹ, vào ngày 5/1/1999. Hai người vẫn bên nhau cho đến nay.

Ông Gia Tuệ (giữa) và Lý Minh Tuệ (phải) từng náo loạn showbiz xứ Cảng Thơm vì một người đàn ông.

Năm 2003, Lý Minh Tuệ kết hôn với doanh nhân Trần Hạc Dương, con trai út của cố nhà giáo nổi tiếng Trần Thụ Cừ. Họ có với nhau cặp song sinh trai - gái.

Cuộc hôn nhân này bình lặng cho đến đầu năm nay, khi Lý Minh Tuệ tố cáo chồng hành hung và hai bên cuốn vào kiện tụng. Trả lời báo chí vào tháng 5, Lý Minh Tuệ cho biết đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn.