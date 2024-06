Bị can Lê Hùng Cường (giữa) tại cơ quan điều tra.

Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang, Quảng Nam cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hùng Cường, sinh năm 1990, trú xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam về hành vi “Hủy hoại rừng”.

Đây là kết quả của quá trình tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án “Hủy hoại rừng” thuộc dự án đường dây 110kV (giai đoạn 2) thủy điện Tr’hy tại các xã Lăng, Atiêng, Dang (huyện Tây Giang).

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình thực hiện dự án đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Tr’hy vào lưới điện quốc gia đoạn 2 từ VT44- VT118 do Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển Năng lượng là chủ đầu tư, Cường với vai trò trưởng ca vận hành của nhà máy đã tổ chức triển khai thực hiện chặt hạ cây thuộc rừng tự nhiên theo sự chỉ đạo của bị can Lê Quang Hào (đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang khởi tố, bắt tạm giam trước đó).

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang, Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an thi hành các quyết định đối với ông Lê Quang Hào. Ảnh: T.P

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc phá rừng làm đường dây điện

Như đã đưa, ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang, Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Quang Hào (SN 1976, thường trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, hiện tạm trú tại thôn Voòng, xã Tr'hy, Tây Giang) về tội “Hủy hoại rừng” được quy định tại khoản 2, Điều 243 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 7/3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang tiếp nhận vụ án “Hủy hoại rừng” do Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang chuyển đến.

Qua điều tra, công an xác định trong quá trình thực hiện Dự án “đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Tr’hy vào lưới điện quốc gia Đoạn 2 từ VT44-VT118" do Công ty CP Tài chính và phát triển năng lượng làm chủ đầu tư, ông Hào - nguyên Tổng Giám đốc công ty đã hợp đồng với các đơn vị thi công để triển khai thực hiện.

Mặc dù chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nhưng ông Hào vẫn chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án tại các vị trí thuộc rừng tự nhiên trên địa bàn các xã Lăng, xã Atiêng, xã Dang (huyện Tây Giang).

Hậu quả, gây thiệt hại tổng diện tích hơn 1,7ha rừng tự nhiên.

UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng thi công đường dây tải điện thủy điện Tr’Hy

Trước đó, ngày 7/3, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng thi công đường dây tải điện thủy điện Tr’Hy.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam đã xem xét Báo cáo số 81 ngày 5/3/2024 của Sở NN&PTNT về tình hình và kết quả điều tra vi phạm về phá rừng trái pháp luật khu vực thực hiện Dự án đường dây 110kV (giai đoạn 2) thủy điện Tr’Hy thuộc địa phận 2 huyện Đông Giang và Tây Giang.

Sau khi xem xét báo cáo, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang, Đông Giang khẩn trương tiếp nhận hồ sơ vi phạm và điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm đối với vụ phá rừng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.