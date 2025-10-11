HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vũ khí laser Ignis đốt cháy mìn chống tăng từ khoảng cách tới 200m

Hải Yến |

Nga trình làng hệ thống laser Ignis gắn trên phương tiện robot Kurier, phá hủy mìn chống tăng TM-62 ở khoảng cách tới 200 mét.

Vũ khí laser Ignis đốt cháy mìn chống tăng từ khoảng cách tới 200m- Ảnh 1.

Nga đã trình làng phương tiện chiến đấu không người lái laser mới nhất, được trình diễn trong các cuộc tập trận quân sự gần đây.

Hệ thống trên có tên laser Ignis, được gắn trên nền tảng mặt đất không người lái Kurier và đã được sử dụng để phá hủy mìn chống tăng từ khoảng cách an toàn.

Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Nga cho thấy chùm tia laser Ignis đốt cháy những quả mìn chống tăng TM-62 đặt dọc bờ sông. Những quả mìn này được cho là đã bị vô hiệu hóa mà không phát nổ, tan rã dưới chùm tia laser tập trung.

Theo các nguồn tin Nga, tầm hoạt động của hệ thống đạt tới 200 mét. Tổ hợp Ignis có vẻ là một nền tảng laser nhỏ gọn, di động, được thiết kế cho các nhiệm vụ hỗ trợ công binh hoặc rà phá bom mìn.

Vũ khí laser Ignis đốt cháy mìn chống tăng từ khoảng cách tới 200m- Ảnh 2.

Việc lắp hệ thống trên phương tiện robot mặt đất không người lái Kurier phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của Moscow đối với vũ khí năng lượng định hướng nhằm ứng dụng trên chiến trường.

Sự xuất hiện của hệ thống laser Ignis nối tiếp những nỗ lực trước đó của Nga trong việc phát triển các hệ thống chống thiết bị bay không người lái và phòng không dựa trên laser, trong đó có dự án Peresvet.

Khác với các hệ thống quy mô lớn, mang tính chiến lược, Ignis dường như được thiết kế cho mục đích tác chiến ở tầm ngắn, có khả năng hỗ trợ các đơn vị công binh, lính rà phá hoặc các đơn vị không người lái chuyên biệt.

Theo Defence-blog
Thả quái thú xuống “nơi tận cùng trái đất”, Trung Quốc thu về thứ cực kỳ quý giá: Đầu tư lớn, để làm gì?
Tags

quân sự

vũ khí

Moscow

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại