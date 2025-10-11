Vũ khí laser Ignis đốt cháy mìn chống tăng từ khoảng cách tới 200m

Nga đã trình làng phương tiện chiến đấu không người lái laser mới nhất, được trình diễn trong các cuộc tập trận quân sự gần đây.

Hệ thống trên có tên laser Ignis, được gắn trên nền tảng mặt đất không người lái Kurier và đã được sử dụng để phá hủy mìn chống tăng từ khoảng cách an toàn.

Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Nga cho thấy chùm tia laser Ignis đốt cháy những quả mìn chống tăng TM-62 đặt dọc bờ sông. Những quả mìn này được cho là đã bị vô hiệu hóa mà không phát nổ, tan rã dưới chùm tia laser tập trung.

Theo các nguồn tin Nga, tầm hoạt động của hệ thống đạt tới 200 mét. Tổ hợp Ignis có vẻ là một nền tảng laser nhỏ gọn, di động, được thiết kế cho các nhiệm vụ hỗ trợ công binh hoặc rà phá bom mìn.

Việc lắp hệ thống trên phương tiện robot mặt đất không người lái Kurier phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của Moscow đối với vũ khí năng lượng định hướng nhằm ứng dụng trên chiến trường.

Sự xuất hiện của hệ thống laser Ignis nối tiếp những nỗ lực trước đó của Nga trong việc phát triển các hệ thống chống thiết bị bay không người lái và phòng không dựa trên laser, trong đó có dự án Peresvet.

Khác với các hệ thống quy mô lớn, mang tính chiến lược, Ignis dường như được thiết kế cho mục đích tác chiến ở tầm ngắn, có khả năng hỗ trợ các đơn vị công binh, lính rà phá hoặc các đơn vị không người lái chuyên biệt.