Tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông sẽ tung ra các đòn tấn công "tồi tệ hơn rất nhiều" so với những gì diễn ra vào tháng 6-2025, nếu chính quyền Iran không đạt được một thỏa thuận làm ông hài lòng.

"Một hạm đội khổng lồ đang hướng tới Iran. Nó đang di chuyển nhanh chóng, với sức mạnh, quyết tâm và mục tiêu rõ ràng" – ông chủ Nhà Trắng khẳng định.

Máy bay "đánh hơi hạt nhân của Mỹ" hạ cánh xuống Anh. Ảnh: The Mirror

"Tối hậu thư" của ông Donald Trump dường như đang trở thành mối đe dọa thực sự khi 2 loại vũ khí hiện đại đã được triển khai gần Iran.

Mỹ đã điều máy bay không người lái (UAV) để quan sát hệ thống phòng thủ của Iran. Một máy bay không người lái MQ-4C của Hải quân Mỹ được phát hiện bay trên Vịnh Ba Tư, gần bờ biển Iran.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc UAV này xuất phát từ căn cứ ở Abu Dhabi - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và bay qua eo biển Hormuz.

Cùng với UAV, Mỹ còn triển khai một máy bay không quân được mệnh danh là "kẻ đánh hơi hạt nhân" tới gần Iran hơn. Chiếc WC-135R Constant Phoenix của Không quân Mỹ đã hạ cánh tại căn cứ RAF Mildenhall ở hạt Suffolk - Anh.

Máy bay này có biệt danh như vậy vì nó được dùng để phát hiện các hạt phóng xạ trong khí quyển nhằm nhận diện sự cố hoặc vụ nổ hạt nhân.

Tổng thống Donald Trump đã điều tàu sân bay USS Abraham Lincoln đến Trung Đông và đặt chiến hạm trong tình trạng sẵn sàng tấn công Iran bất cứ lúc nào.

"Giống như với Venezuela, lực lượng này sẵn sàng, tự nguyện và có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, với tốc độ và bạo lực nếu cần thiết. Hy vọng Iran sẽ nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán để thương lượng một thỏa thuận công bằng và hợp lý - KHÔNG CÓ VŨ KHÍ HẠT NHÂN - một thỏa thuận tốt cho tất cả các bên" – ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào giữa tuần này.

"Thời gian không còn nhiều, thực sự rất cấp bách! Như tôi đã nói với Iran trước đây, HÃY ĐẠT THỎA THUẬN! Họ đã không làm vậy và đã có chiến dịch "Nhát búa nửa đêm", một đòn giáng mạnh vào Iran. Cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn nhiều! Đừng để điều đó xảy ra lần nữa" – Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Trong chiến dịch "Nhát búa nửa đêm" vào hè năm ngoái, Mỹ đã tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Donald Trump nói chiến dịch này là cần thiết để "thúc đẩy lợi ích quốc gia", cũng như để bảo vệ đồng minh Israel "bằng cách loại bỏ chương trình hạt nhân của Iran".