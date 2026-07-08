Vụ hợp đồng kỳ nghỉ: Tiếp tục khởi tố 12 đối tượng lừa đảo khoảng 900 tỷ đồng với hơn 10.000 hợp đồng đã được ký kết

Hàng nghìn khách hàng đã rơi vào "bẫy" hợp đồng kỳ nghỉ được dàn dựng bài bản, với số tiền thiệt hại ước tính khoảng 900 tỷ đồng.

Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 12 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam, theo Báo Công an Nhân dân.

Theo cơ quan điều tra, quá trình rà soát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng có dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của doanh nghiệp này tại TP.HCM, gồm trụ sở trên đường Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), đường Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và đường Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành).

Liên quan đến vụ lừa đảo thông qua hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ", Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 12 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam (Ảnh: BCAND)

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy doanh nghiệp có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua việc tư vấn, chào bán và ký kết các "hợp đồng kỳ nghỉ" với khách hàng.

Theo hồ sơ vụ án, phương thức hoạt động được xây dựng khá bài bản. Các đối tượng tổ chức nhiều chương trình giới thiệu sản phẩm, hội thảo, sự kiện tri ân để thu hút khách hàng tham gia. Sau khi tạo dựng niềm tin, nhân viên tư vấn giới thiệu các gói nghỉ dưỡng với nhiều cam kết hấp dẫn như sở hữu kỳ nghỉ dài hạn, khả năng chuyển nhượng, sinh lời hoặc hưởng nhiều ưu đãi du lịch.

Sau khi khách hàng ký hợp đồng và thanh toán, các đối tượng tiếp tục sử dụng nhiều hình thức tư vấn khác nhau nhằm thuyết phục họ đầu tư thêm hoặc nâng cấp gói dịch vụ với giá trị lớn hơn. Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những thủ đoạn được sử dụng để tiếp tục chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Danh Thành là người cầm đầu, giữ vai trò chủ mưu trong đường dây lừa đảo này (Ảnh: BCAND)

Bước đầu, cơ quan công an xác định đã có gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ được ký kết, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 900 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng cũng đã áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn nhằm hạn chế việc tẩu tán tài sản. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa và ngăn chặn giao dịch hiện khoảng 130 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra cũng như bảo đảm việc thu hồi tài sản cho các bị hại trong thời gian tới.

Về vai trò của các bị can, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Danh Thành là người giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương hoạt động và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng của doanh nghiệp tại TP.HCM. Trong khi đó, Đinh Sơn Hải, với vai trò Giám đốc kinh doanh, trực tiếp điều hành hoạt động bán hàng và quản lý các nhóm kinh doanh.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan, đồng thời tập trung xác minh dòng tiền, truy tìm và thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các nạn nhân.

Công an TP.HCM đề nghị những cá nhân đã ký "hợp đồng kỳ nghỉ" với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc từng bị lôi kéo bằng các phương thức tương tự chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu, phục vụ quá trình điều tra và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

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