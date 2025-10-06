Ngày 6/10, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, khoảng 12h48 ngày 5/10, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận) xảy ra vụ việc hàng trăm học viên phá rào cơ sở để bỏ trốn.

Công an An Giang xuyên đêm chốt chặn, truy bắt học viên trốn trại cai nghiện.

Theo thông tin ban đầu, một số học viên không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, xô xát, gây rối. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, nhóm học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo nhiều người khác chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào cơ sở bỏ trốn ra ngoài.

Tổng cộng có 314 học viên rời khỏi cơ sở cai nghiện ma túy số 2.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai biện pháp truy tìm. Công an tỉnh huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở và tổ chức truy bắt, vận động số học viên bỏ trốn quay lại.

Đến 8h sáng 6/10, đã có 252 học viên trở về cơ sở cai nghiện.

Công an tỉnh An Giang tiếp tục bố trí lực lượng rà soát, thu thập thông tin, tăng cường tuần tra, chốt chặn trên các tuyến đường để truy tìm những người còn lẩn trốn. Đồng thời, phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động người dân không bao che, tiếp tay, kịp thời tố giác khi phát hiện học viên bỏ trốn.