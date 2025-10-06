HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ hơn 300 học viên cai nghiện bỏ trốn ở An Giang: 252 người đã trở lại

Nhật Huy |

Qua xác minh, có hơn 300 học viên phá rào bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, tỉnh An Giang, tới sáng 6/10, lực lượng chức năng đã vận động 252 học viên trở lại, Công an tỉnh An Giang đã triển khai các biện pháp giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Ngày 6/10, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, khoảng 12h48 ngày 5/10, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận) xảy ra vụ việc hàng trăm học viên phá rào cơ sở để bỏ trốn.

Vụ hơn 300 học viên cai nghiện bỏ trốn ở An Giang: 252 người đã trở lại- Ảnh 1.

Công an An Giang xuyên đêm chốt chặn, truy bắt học viên trốn trại cai nghiện.

Theo thông tin ban đầu, một số học viên không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, xô xát, gây rối. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, nhóm học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo nhiều người khác chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào cơ sở bỏ trốn ra ngoài.

Tổng cộng có 314 học viên rời khỏi cơ sở cai nghiện ma túy số 2.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai biện pháp truy tìm. Công an tỉnh huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở và tổ chức truy bắt, vận động số học viên bỏ trốn quay lại.

Đến 8h sáng 6/10, đã có 252 học viên trở về cơ sở cai nghiện.

Công an tỉnh An Giang tiếp tục bố trí lực lượng rà soát, thu thập thông tin, tăng cường tuần tra, chốt chặn trên các tuyến đường để truy tìm những người còn lẩn trốn. Đồng thời, phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động người dân không bao che, tiếp tay, kịp thời tố giác khi phát hiện học viên bỏ trốn.

Tài xế bán tải hùng hổ lao xuống đấm tài xế xe tải sau va chạm giao thông
Tags

Công an tỉnh An Giang

công an An Giang

học viên

cai nghiện

cơ sở

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại