Tài xế bán tải hùng hổ lao xuống đấm tài xế xe tải sau va chạm giao thông

MINH MINH |

Sau va chạm giao thông trên đường ở Đắk Lắk, tài xế xe bán tải hùng hổ lao xuống, liên tiếp đấm vào mặt tài xế xe tải, kéo nạn nhân từ trên ca-bin xuống đường.

Clip tài xế xe tải bị đánh sau va chạm

Sáng 6/10, lãnh đạo UBND phường Buôn Hồ cho biết Công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai, làm rõ vụ va chạm giao thông, tài xế xe bán tải đánh người .

Theo trình báo của anh Nguyễn Hoàng Liên S. (SN 1990, trú phường Cư Bao), khoảng 19h45 ngày 5/10, anh lái xe tải 2,4 tấn đi trên đường Hùng Vương (Quốc lộ 14) theo hướng phường Buôn Hồ đi phường Cư Bao thì va chạm với ô tô bán tải BKS 86C-183.31. Sau đó, một người đi trên xe bán tải xuống đập hư điện thoại và đánh anh S. gây thương tích.

Công an nhanh chóng truy tìm, triệu tập 3 người trên xe bán tải. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thế Anh (SN 1984, ngụ Đồng Tháp) là người trực tiếp đập điện thoại và hành hung tài xế xe tải.

Tài xế bán tải hùng hổ lao xuống đấm tài xế xe tải sau va chạm giao thông- Ảnh 1.

Nhóm người trên xe bán tải được đưa về trụ sở làm việc.

Theo clip lan truyền trên mạng cho thấy thời điểm xảy ra vụ việc, đường đông xe, hai ô tô chạy sát nhau rồi va quệt nhẹ. Sau đó, tài xế xe bán tải mở cửa lao ra "nói chuyện" với tài xế xe tải và liên tục đấm vào mặt tài xế xe tải.

Sau đó, tài xế xe tải chạy lên cabin xe để trốn thì Nguyễn Thế Anh đến đánh vào mặt khiến nạn nhân ngã từ ca-bin xuống đường trước sự chứng kiến của nhiều người.

Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận sau khi đánh người, tài xế xe bán tải đã lái xe rời hiện trường.

Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định về hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

