Đã thu hồi hơn 1.861 tỷ đồng qua các vụ án tham nhũng, kinh tế

Ngày 6/10, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố cho thấy, năm 2025, tổng số tiền thất thoát, chiếm đoạt phải thu hồi trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội là hơn 2.655 tỷ đồng. Đơn vị đã thu được tổng số tiền hơn 1.861 tỷ đồng, đạt 70% về tiền.

Ngoài ra, các cơ quan tiến hành tố tụng đã kê biên và tạm dừng giao dịch hơn 22 triệu USD; 900 miếng vàng; 253 kg vàng nguyên khối; 204 bất động sản và nhiều ô tô hạng sang, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điện thoại đắt tiền, đồng hồ, túi xách phiên bản giới hạn, trang sức...

Để đạt được kết quả trên, đơn vị đã kiểm sát chặt chẽ 100% vụ việc, vụ án hình sự ngay từ khi tiếp nhận, khởi tố; đề ra yêu cầu xác minh, điều tra đối với 100% tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố và các vụ án hình sự.

Phối hợp với Cơ quan điều tra và các cơ quan, tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý đất đai, tài sản,… yêu cầu cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tài khoản, bất động sản của các đối tượng phạm tội. Từ đó, kịp thời yêu cầu áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản… nhằm ngăn việc bỏ trốn, tẩu tán, hợp thức hóa tài sản.

Bị can Phó Đức Nam - Mr Pips khoe tiền, trang sức, siêu xe khi chưa bị bắt.

Thu nhiều vàng, xe sang trong vụ Mr Pips - Phó Đức Nam lừa đảo

Một số vụ án có tỷ lệ thu hồi tài sản cao như vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương, đơn vị liên quan. Quá trình điều tra ban đầu, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) cùng đồng phạm đã khắc phục một phần thiệt hại về tiền. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phân công Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, các bị cáo đã nộp thêm 768 tỷ đồng, khắc phục được toàn bộ hậu quả của vụ án.

Hay như vụ Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) và đồng phạm bị quy kết “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Không tố giác tội phạm” do Phòng 2 Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra. Quá trình này, đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo thu hồi số tài sản đặc biệt lớn, gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản; trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng và 69 tỷ đồng tiền mặt.

Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp thu giữ nhiều tài sản có giá trị như: 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 253 kg vàng nguyên khối; 129 bất động sản; 32 siêu xe; 7 xe mô tô phân khối lớn; 36 túi xách phiên bản giới hạn; 59 đồng hồ phiên bản giới hạn; 2 điện thoại vertu mạ vàng đính kim cương, 3 chìa khóa ô tô đúc bằng vàng khối, đính kim cương và 84 trang sức các loại phiên bản giới hạn.

Trường hợp khác là vụ án đối tượng Thân Văn Thoại (41 tuổi, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu) cùng đồng phạm bị cáo buộc “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” do Phòng 3 Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

Tổng số tiền đối tượng Thân Văn Thoại và đồng phạm chiếm đoạt của 32 bị hại là hơn 42 tỷ đồng. Hiện đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đối với số tiền hơn 46 tỷ đồng; 199.600 USD và 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bất động sản.