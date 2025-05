Nhiều loại thực phẩm chức năng giả bị cơ quan công an thu giữ.

Công an TP Hà Nội triệt phá ổ nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế giả, bắt giữ nhóm nghi phạm và thu giữ trên 100 tấn hàng hóa… Vụ việc tiếp tục cảnh báo về tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Lập 17 công ty làm giả hơn 100 mã sản phẩm

Vụ việc được xác định do vợ chồng Phạm Ngọc Tiến và Đoàn Thị Nguyệt (cùng sinh năm 1988, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội) cầm đầu.

Theo điều tra, Phạm Ngọc Tiến đã chỉ đạo Lương Thị Yến (SN 1990; trú tại Nham Biền, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) thành lập 17 công ty, trong đó có 6 công ty có chức năng nhập khẩu hàng hóa, 11 công ty cho chức năng phân phối hàng hóa trong nước. Thời gian đầu, Tiến nhập các loại thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất về phân phối trong nước.

Sau một thời gian nhận thấy thị trường phản hồi tốt, bán được nhiều hàng nên Tiến đã nảy sinh ý định sản xuất, gia công hàng trong nước, lấy thương hiệu của nước ngoài để bán.

Bản thân là dược sĩ nên Tiến tự tạo ra công thức của các sản phẩm, sau đó mua vật liệu trong nước và giao cho nhân viên không có trình độ, bằng cấp tự phối trộn thành viên nang, đóng gói thành các sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài là thực phẩm chức năng, thiết bị y tế...

Cơ quan điều tra xác định, Tiến và đồng phạm mua nguyên vật liệu trong nước rồi chuyển về xưởng sản xuất hàng giả do Tiến thành lập tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) và thành lập Công ty in Âu Việt tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) để in màng nhôm phục vụ ép vỉ sản phẩm.

Các loại vỏ lọ Nguyệt đặt mua trên mạng, các loại vỏ hộp Nguyệt chuyển bản thiết kế để đặt in tại các cơ sở in trên địa bàn TP Hà Nội. Thông tin trên các vỏ hộp được in bằng tiếng nước ngoài, thể hiện hàng hóa xuất xứ từ nước ngoài.

Thời gian vừa qua, do các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra đối với các sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nên các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất với nhau về việc tẩu tán hàng hóa để tránh bị kiểm tra.

Tiến và Nguyệt đã chỉ đạo các nhân viên đưa hàng hóa đi cất giấu tại nhà mẹ đẻ của Nguyệt ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc; cất giấu tại nhà mẹ đẻ của Yến và nhà người giúp việc tại Bắc Giang.

Tang vật vụ án được thu giữ tại các địa điểm gồm: 30 khuôn bế dập gân vỏ hộp, 28.531 hộp thực phẩm chức năng; 34.822 lọ thực phẩm chức năng; 38.935 vỉ chứa các viên thực phẩm chức năng; 8.535 thùng chứa nhiều vỏ hộp các loại, gần 100 thùng tem nhãn, các loại máy móc, dây chuyền, công cụ, nguyên vật liệu… để sản xuất hàng giả, tương đương hơn 100 tấn hàng hóa là thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả (khoảng hơn 100 mã sản phẩm khác nhau).

Qua kiểm tra cho thấy, tất cả các nhãn mác trên sản phẩm này đều được ghi bằng tiếng nước ngoài, thể hiện hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài. Bên cạnh đó còn nhiều điện thoại, máy tính, ổ cứng các loại…

Mở rộng xác minh xác định, các công ty của Tiến và Nguyệt đã xuất bán hàng hóa cho hàng trăm đơn vị, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc. Tại cơ quan công an, Tiến và Nguyệt cùng đồng phạm đã khai nhận hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả từ năm 2020 và bán cho các hiệu thuốc, bệnh viện rải rác trên toàn quốc.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Tiến, Lương Thị Yến cùng 4 nhân viên là Nguyễn Văn Đức (SN 1995) và Nguyễn Thành Tâm (SN 2000) cùng trú tại huyện Nho Quan, Ninh Bình. Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1978; trú tại huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội), Nguyễn Thành Tâm (SN 1978; trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội) về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đang tập trung mở rộng điều tra vụ án.

Nhóm người trong ổ nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế giả.

Làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý?

Trước hành vi của Phạm Ngọc Tiến, Lương Thị Yến và đồng phạm, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhấn mạnh, sản xuất, buôn bán hàng giả với số lượng đặc biệt lớn là thực phẩm chức năng, thiết bị y tế là hành vi táng tận lương tâm, coi thường pháp luật.

Luật sư Cường đánh giá, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, với các chứng cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng này để tiến hành điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ phương thức thủ đoạn phạm tội của các đối tượng, làm rõ hành vi vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Để một đường dây tội phạm lớn, hoành hành trong suốt một thời gian dài như vậy chắc chắn là phải có trách nhiệm của các cơ quan có liên quan...

Theo các chuyên gia pháp lý, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hoạt động của các đối tượng này trong các quá trình từ khi thành lập doanh nghiệp, xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, điều kiện hoạt động, giấy phép lưu hành sản phẩm, công bố sản phẩm, đến hoạt động xuất nhập khẩu, kê khai nộp thuế, đến quá trình kiểm tra thanh tra của cơ quan chức năng theo hình thức tiền kiểm và hậu kiểm...

Bên cạnh việc xác minh làm rõ và xử lý nhóm người sản xuất buôn bán hàng giả, cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội. Trong đó sẽ làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý để xác định sự việc xảy ra là do “lỗ hổng” của pháp luật (nếu có), thiếu cơ chế, do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý hay có sự tiếp tay giúp sức của các tổ chức, cán bộ có thẩm quyền? Qua đó để tăng cường khả năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.