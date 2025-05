Ngày 21-5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã triệt phá đường dây ma túy lớn trên địa bàn tỉnh.

Các đối tượng bị bắt giữ

Cụ thể, từ ngày 15-5 đến nay, lực lượng công an đã bắt 9 đối tượng, trong đó tạm giữ hình sự 6 đối tượng, số còn lại bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời, công an thu giữ khoảng 1,4 kg ma túy đá, 21 triệu đồng, 1 xe ô tô, 2 xe máy và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ liên quan chuyên án 124H

Theo cơ quan công an, việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng, thu giữ lớn số lượng ma túy nói trên có liên quan đến những đối tượng chuyên án 124H do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đang đấu tranh, triệt phá.