Ngày 12-3, liên quan vụ hiệu trưởng tử vong do tai nạn gao thông, UBND xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa công bố quyết định về công tác cán bộ tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương.

Theo quyết định, ông Trương Công Tạo – Phó Hiệu trưởng nhà trường – được giao phụ trách quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương đến khi có quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng mới theo quy định.

UBND xã Mỹ Hạnh công bố quyết định giao nhiệm vụ phụ trách hoạt động của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương cho Phó Hiệu trưởng

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào chiều 9-3, ông P.M.T. (48 tuổi, là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương) sau khi kết thúc buổi tiếp xúc cử tri tại địa bàn nơi ứng cử (ông M.T. là ứng cử viên đại biểu HĐND xã Mỹ Hạnh), ông M.T. phát hiện ông N.C.T. (50 tuổi, Trưởng Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy xã Mỹ Hạnh) bỏ quên tài liệu tại điểm họp. Do 2 nhà cách nhau khoảng 200m nên ông M.T. đã nhận tài liệu rồi chạy xe máy mang đến tận nhà giao lại cho ông C.T.

Khi ông M.T. vừa dắt xe ra lộ để trở về thì cùng lúc đó ông C.T. cũng điều khiển ô tô lùi từ sân nhà ra Quốc lộ N2.

Do lùi xe với tốc độ nhanh nên ô tô đã hất văng ông M.T. ra mặt đường. Đúng lúc này, một chiếc xe tải chạy tới đã va chạm tiếp vào ông M.T.

Hậu quả, ông M.T tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 3 phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đo nồng độ cồn đối với những người liên quan để làm rõ nguyên nhân.