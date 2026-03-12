Ngày 12-3, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng CSGT truy đuổi người vi phạm gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết là tin giả.

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội sai sự thật, gây hoang mang dư luận

Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ để xử lý đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về lực lượng CSGT, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, trong các ngày 11 và 12-3, tài khoản Facebook có tên Trung Kim Hoàng đăng tải nội dung: "1 CSGT và 1 người dân tử vong do tai nạn giao thông giữa xe mô tô công vụ và 1 phương tiện khi CSGT truy đuổi người vi phạm giao thông".

Thông tin trên sau đó được nhiều tài khoản chia sẻ, bình luận, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chức năng.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định không xảy ra vụ việc như nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội.

Nội dung bài đăng gây hiểu lầm đối với người đọc và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi nhiệm vụ.