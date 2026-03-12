Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 58 của Hội nghị lần thứ 58 của Ủy ban Bão khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang diễn ra tại Hàn Quốc, các quốc gia thành viên thảo luận và thống nhất thay thế một số tên bão trong danh sách sử dụng cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Uỷ ban Bão khu vực châu Á - Thái Bình Dương chốt dùng tên bão Tomo thay cho bão Yagi .

Ngoài ra, 8 tên bão khác cũng được thay thế gồm: Toraji thay bằng Gaeguri, Kong-rey thay bằng Koki, Man-yi thay bằng Dim-sum, Usagi thay bằng Hebi, Jebi thay bằng Narae, Krathon thay bằng Burapha, Trami thay bằng Hoaban, Ewiniar thay bằng Tirou.

Đáng chú ý, tên bão “Hoaban” (Hoa ban) do Việt Nam đề xuất được thông qua để thay thế cho tên bão Trami trong danh sách hiện hành. Hoa ban là loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc Việt Nam, mang ý nghĩa văn hóa và biểu tượng cho vẻ đẹp của thiên nhiên vùng cao.

Siêu bão Yagi gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng ghi nhận đề nghị của Philippines về việc ngừng sử dụng thêm một số tên bão khác do mức độ thiệt hại nghiêm trọng mà các cơn bão này đã gây ra, bao gồm: Wipha, Co-May, Mitag, Ragasa, Bualoi, Kalmaegi và Fung-Wong. Các quốc gia đã đóng góp những tên bão này sẽ tiếp tục đề xuất các tên thay thế để Ủy ban Bão xem xét trong các phiên họp tiếp theo.

Theo quy định của Ủy ban Bão, các tên bão mới phải đáp ứng một số tiêu chí như không quá 9 ký tự, dễ phát âm trên các phương tiện truyền thông, không mang ý nghĩa tiêu cực trong ngôn ngữ của các nước thành viên, không phải tên thương mại và không gây nhầm lẫn với tên xoáy thuận nhiệt đới ở các khu vực khác.

Theo cơ chế hoạt động của Ủy ban Bão, từ năm 2000, Trung tâm Khí tượng chuyên trách khu vực về bão – WMO Regional Specialized Meteorological Centre Tokyo – Typhoon Center – chịu trách nhiệm gán tên và mã số bốn chữ số cho các xoáy thuận nhiệt đới đạt cấp bão nhiệt đới (tropical storm) trở lên trong khu vực. Danh sách tên bão được xây dựng từ các đề xuất của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên của Ủy ban Bão và được sử dụng luân phiên trong hoạt động theo dõi và dự báo bão.

Trong trường hợp một cơn bão gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng hoặc vì những lý do đặc biệt khác, quốc gia thành viên có thể đề nghị loại bỏ tên bão đó khỏi danh sách. Sau khi được chấp thuận, quốc gia đóng góp tên ban đầu sẽ đề xuất ba tên thay thế để Ủy ban Bão xem xét và lựa chọn tại các kỳ họp thường niên.

Việc duy trì và cập nhật danh sách tên bão là một hoạt động thường xuyên của Ủy ban Bão, góp phần chuẩn hóa thông tin trong theo dõi và dự báo bão nhiệt đới, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác truyền thông, cảnh báo thiên tai và tăng cường hợp tác quốc tế trong khu vực.