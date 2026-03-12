Phối cảnh dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định; tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định của pháp luật.

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Dự án, các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với dự án, dự án thành phần theo quy định của pháp luật, đáp ứng tiến độ yêu cầu của Dự án.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư Dự án hoàn trả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương tham gia đầu tư Dự án bảo đảm tính chính xác của số liệu liên quan đến Dự án; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 163 Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành và địa phương liên quan quy định việc tổ chức bảo trì, quản lý sử dụng, khai thác công trình sau khi địa phương hoàn thành theo thẩm quyền.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sớm thẩm duyệt các công trình có yêu cầu về phòng cháy chữa cháy; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh, trật tự và phối hợp, hỗ trợ địa phương trong suốt quá trình thực hiện Dự án, thi công xây dựng.

Kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước. Trong quá trình tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án, tiếp tục nghiên cứu rút ngắn thời gian thực hiện và rà soát sơ bộ tổng mức đầu tư đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 255/2025/QH15, bảo đảm phù hợp với quy mô, phạm vi đầu tư, điều kiện thực tế, tương tự các dự án đường bộ cao tốc đã triển khai và tuân thủ quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá tính hợp lý của phương án phân chia các Dự án thành phần, đảm bảo tuân thủ quy định.

Thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư và cấp có thẩm quyền theo các quy định hiện hành trong tổ chức thực hiện các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029; tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng bảo đảm tiến độ Dự án; công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng thông thường theo quy định pháp luật.

* Theo dự kiến, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có điểm đầu Km0+000 giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại khu vực nút giao Hưng Tây thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thuộc khu vực cặp cửa khẩu Thanh Thủy/Nậm On (kết nối vào điểm đầu quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy).

Tổng chiều dài Dự án khoảng 60 km, đi qua địa phận 9 xã, gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy hoàn thành sẽ góp phần hình thành tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, nâng cao năng lực vận tải, tốc độ lưu thông, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Công trình còn kết nối các thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, tạo ra nhiều không gian phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch, tạo ra nguồn lực từ khai thác quỹ đất, góp phần chuyển dịch mô hình, cơ cấu tăng trưởng, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo.