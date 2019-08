Hiệu phó bị lộ ảnh "nóng" trong email của trường: Tôi không hề có động cơ hay mục đích gì

Sự việc ông T.Q.T. (Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất, phong trào, trường THCS và THPT Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) bị lộ ảnh "nóng" trong email của nhà trường hiện chưa có kết luận.

Ông Trần Xuân Phương (Phó chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra huyện Vĩnh Thạnh) cho biết trên Tiền phong, phía chi bộ trường đã có báo cáo việc bỏ phiếu để có hình thức xử lý, nhưng số phiếu không tập trung. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra sẽ họp, kết luận và đưa ra hướng xử lý trong tuần tới.

Thầy T. bày tỏ trên Dân trí, những hình ảnh bán nude của cá nhân được ông chụp bằng điện thoại cá nhân, ở phòng tắm của gia đình. Ông đã xóa ảnh đi nhưng không hiểu sao lại xuất hiện ở email của nhà trường.

Về những tấm ảnh này, ông T. khẳng định trên Vietnamnet, mình chưa hề gửi cho ai, khi chụp xong đã có xóa một số tấm. Đó là những bức ảnh ông chụp nửa thân người phía dưới. Ông T. cho rằng ảnh ông chụp có thể bị đồng bộ lên tài khoản chung của trường và bị lộ.

Theo ông T. kể với Dân trí, tháng 4/2019, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Thảo gọi ông lên, cho xem những hình ảnh "nóng" của ông được in ra giấy. Kèm theo đó là biên bản có nhiều người ký xác nhận nhìn thấy những hình ảnh khiêu dâm của ông trên hệ thống Google ảnh của email nhà trường.

Sự việc xảy ra từ tháng 4/2019, tới nay chưa có kết luận khiến nam Hiệu phó khá áp lực. Ông bày tỏ với Dân trí: "Bản thân tôi bây giờ rất áp lực và khổ tâm. Tôi không hề có động cơ hay mục đích gì, mong cơ quan chức năng sớm có kết luật rõ ràng vụ việc này".

Vị Hiệu phó nói rằng, coi như công tác của ông đang bị treo, vì hiệu trưởng đã không giao cho ông những công việc mà trước đây ông làm. Ông T. còn bày tỏ sự áy náy, vì một số giáo viên đã bỏ phiếu đề nghị không kỷ luật ông vụ lộ ảnh "nóng" này bị vạ lây.

Nói rõ hơn về chuyện "vạ lây", thầy T. chia sẻ trên Vietnamnet, nhiều giáo viên bỏ phiếu không đồng ý kỷ luật ông đã bị hiệu trưởng xếp hạ bậc thi đua công chức và viên chức năm học vừa qua.

Cũng theo Vietnamnet, cô T. (một giáo viên trong trường) cho biết, khi cô tham gia góp ý kiến vụ ảnh “nóng” trước tập thể nhà trường thì hiệu trưởng cho rằng cô "phát biểu không đúng nơi đúng chỗ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ".

"Trong cuộc họp hội đồng sư phạm hiệu trưởng cũng không cho phát biểu ý kiến. Từ những vấn đề này, hiệu trưởng đưa vào đánh giá xếp loại công chức, viên chức.

Năm học qua, tôi có một sáng kiến được Sở công nhận là sáng kiến giỏi cấp cơ sở. Sở gửi email về trường mời tôi đi tập huấn nhưng hiệu trưởng không thông báo. Thay vào đó, hiệu trưởng lại gửi công văn đề nghị Sở hủy kết quả công nhận sáng kiến của tôi", Vietnmanet dẫn lời cô giáo T.

Trong trao đổi với Vietnamnet, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Thảo nói: "Trong thời gian này tôi xin không phát biểu. Tất cả những việc liên quan đến giáo viên của trường, tôi đã báo cáo lên Sở".

Sự việc thầy Hiệu phó lộ ảnh "nóng" đã được cô Hiệu trưởng trình bày với cơ quan chức năng. Công an huyện Vĩnh Thạnh đến trường làm việc với thầy T., đồng thời thu giữ điện thoại của giáo viên này.

Một lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Thạnh khẳng định trên báo Đất Việt, sai khi nhận tin báo của cô Hiệu trưởng, công an đã đến lập biên bản và việc lập biên bản này đúng quy định. Sau khi lập biên bản, công an bàn giao cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thạnh để xử lý theo đúng thẩm quyền.



Vị lãnh đạo công an này nói với nguồn trên: "Tôi khẳng định việc công an đến lập biên bản là đúng. Còn về những tấm ảnh nóng đó thì nhiều người cho rằng đấy là ảnh cá nhân, quyền riêng tư của họ nhưng ở đây cũng phải xét đến quy định của Đảng viên và đạo đức thầy giáo nữa".

(Tổng hợp)