Vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt: Đối tượng nhiều lần đe dọa, gây mất trật tự

Thanh Hiền |

Trao đổi với Tiền Phong ngày 7/4, đại diện Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng cho hay hiện hai nữ nhân viên gác chắn bị hành hung vẫn đang nằm viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Hiện hai nữ nhân viên gác chắn bị đa chấn thương vùng đầu, mặt, sang chấn tâm lý, hoảng loạn sau khi bị hai người phụ nữ đánh trong lúc làm nhiệm vụ tối 6/4.

Đối tượng liên tục chửi bới, hành hung nhân viên gác tàu.

Đơn vị đã báo cáo vụ việc lên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam , Công an thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị chức năng.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng hành hung hai nhân viên gác chắn có nhà ở ngay phía sau nhà gác chắn. Đặc biệt, đối tượng đã nhiều lần có hành vi gây mất trật tự, đe dọa nhân viên gác chắn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

“Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, thể hiện hành vi chống đối, xâm hại trực tiếp đến lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu”, đại diện Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng nhấn mạnh.

Đơn vị cũng đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hai nữ nhân viên gác chắn được chuyển vào bệnh viện sau khi bị hành hung.

Tối ngày 6/4, tại đường ngang Thanh Khê Km788+515 tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh, hai nữ nhân viên gác chắn là T.T.D.Th. và N.T.M.T. thực hiện đóng chắn để chuẩn bị đón tàu. Khi chắn đã đóng và các phương tiện đường bộ đã dừng lại thì một phụ nữ điều khiển xe máy cố tình dắt xe vượt qua dàn chắn đi vào trong phạm vi đường ngang. Nhân viên gác chắn đã kịp thời nhắc nhở nhưng đối tượng không chấp hành, dừng xe trong phạm vi đường ngang và có hành vi chửi bới, xúc phạm đối với nhân viên gác chắn.

Một lúc sau, đối tượng trên cùng một phụ nữ khác sử dụng mũ bảo hiểm tấn công, đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt hai nhân viên gác chắn, đồng thời xô đẩy, kéo ra giữa đường ngang tiếp tục hành hung. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự can ngăn của người đi đường, tuy nhiên các đối tượng vẫn tiếp tục có hành vi chửi bới, lăng mạ, đe dọa.

Vụ việc có tính chất nghiêm trọng, thể hiện hành vi chống đối, xâm hại trực tiếp đến lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã báo lực lượng chức năng, đồng thời bố trí nhân lực thay thế nhằm đảm bảo công tác chạy tàu an toàn, thông suốt.

Tờ vé số rách đổi được 30 triệu, người đàn ông may mắn ở TP.HCM
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
