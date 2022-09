Nghi can Đỗ Tấn Lộc

Theo công an TP.HCM, nạn nhân được xác định là chị T.T.Q (SN 1992, hộ khẩu tỉnh Trà Vinh), chứ không phải tên T.T.N như thông tin ban đầu. Trước đó, vào khoảng 5h sáng 19/9, nghi can Đỗ Tấn Lộc (SN 1990, ngụ quận 7) điều khiển xe ô tô đến Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 tự thú về việc giết chị T.T.Q.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM xác định, dù đã có vợ và 2 con, nhưng Đỗ Tấn Lộc có quan hệ tình cảm với chị T.T.Q.

Lúc 14h ngày 18/9, Lộc và chị Q. hẹn nhau tại chợ Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để chở nạn nhân đi làm răng.

Trên đường đi, do Q. yêu cầu Lộc phải làm ngay thủ tục ly hôn với vợ nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã, xô xát. Lộc dùng dao đâm chị Q rồi điều khiển xe ô tô chạy đến nhà anh trai ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Được sự động viên của gia đình nên Lộc tự điều khiển xe ô tô chở theo thi thể của chị T.T.Q đến Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 để tự thú về hành vi giết người.

Ngay trong ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM đã phối hợp Công an tỉnh Trà Vinh di lý nghi can Đỗ Tấn Lộc đến địa điểm xảy ra vụ án để tổ chức thực nghiệm hiện trường, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Công an tỉnh Trà Vinh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.