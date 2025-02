Vụ giáo viên đâm tử vong học sinh 8 tuổi: Cô giáo có nhiều biểu hiện bất thường!

Nội dung chính Nữ giáo viên thừa nhận đâm tử vong học sinh 8 tuổi.

Trước khi bi kịch xảy ra, nghi phạm có nhiều biểu hiện bất thường nhưng cơ quan chức năng không được thông báo kịp thời.

Một bé gái 8 tuổi đã tử vong sau khi bị giáo viên của mình tấn công tại một trường tiểu học ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc vào ngày 10/2 vừa qua.

Cảnh sát Hàn Quốc phong tỏa một trường tiểu học ở Daejeon nơi xảy ra vụ việc nữ giáo viên đâm chết một học sinh 8 tuổi. Ảnh: YONHAP.

Nữ giáo viên 40 tuổi, được xác định là nghi phạm, đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường cùng một con dao được cho là hung khí. Người phụ nữ này cũng bị thương ở cổ và cánh tay, được cho là do tự gây ra sau khi gây án.

Yonhap đưa tin nữ giáo viên đã thú nhận hành vi phạm tội sau khi bị bắt. Cảnh sát cho biết họ sẽ thẩm vấn người phụ nữ sau khi người này hoàn thành ca phẫu thuật điều trị vết thương.

Theo thông tin ban đầu, bé gái vẫn ở lại trường trong giờ trông trẻ sau giờ học trước khi đến lớp học nghệ thuật. Cha mẹ của nạn nhân đã báo cảnh sát khi phát hiện con gái mình mất tích khỏi lớp học nghệ thuật vào khoảng 6 giờ tối giờ địa phương. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy bé gái và nữ giáo viên tại trường. Bé gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, cơ thể có nhiều vết đâm nghiêm trọng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng nạn nhân đã không qua khỏi vì mất máu và vết thương quá nghiêm trọng.

Cảnh sát cho biết họ đã yêu cầu Cơ quan Pháp y Quốc gia khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chính xác cái chết của bé gái. Họ cũng dự định sẽ thẩm vấn nghi phạm (hiện đang hồi phục tại bệnh viện) để làm rõ động cơ gây án và xem liệu có sự chuẩn bị trước hay không.

Cô giáo có nhiều biểu hiện bất thường

Được biết, nữ giáo viên này đã từng phải nghỉ phép một thời gian do gặp các vấn đề về tâm lý. Nữ giáo viên chỉ mới quay trở lại trường dạy học vào cuối năm ngoái.

Vài ngày trước khi xảy ra bi kịch, nữ giáo viên từng có biểu hiện bất thường. Theo thông tin từ Sở Giáo dục thành phố Daejeon và cảnh sát, nữ giáo viên này từng có xích mích với một đồng nghiệp khác vào thứ Năm (6/2) tuần trước.

Khi đó, nghi phạm đang ngồi co ro và được cho là đã hung hãn tấn công người đồng nghiệp khi người này bước lại gần hỏi han. May mắn các giáo viên khác đã kịp thời can ngăn. Và sự việc này không được báo cáo lên cơ quan chức năng.

Bước đầu điều tra, cảnh sát thành phố Daejeon cho biết nữ giáo viên không hề có mối quan hệ nào với nạn nhân trước đó.

Sự việc thương tâm này đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc, quốc gia vốn được coi là an toàn với tỷ lệ giết người thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu. Theo thống kê chính thức, tỷ lệ giết người ở Hàn Quốc là 1,3/100.000 dân vào năm 2021, so với mức trung bình toàn cầu là 6/100.000 dân. Nó cũng dấy lên những lo ngại về an toàn học đường tại Hàn Quốc, đặc biệt sau một loạt các vụ tấn công bằng dao xảy ra trong năm 2023.

Vào tháng 8/2023, một giáo viên trung học cũng bị tấn công bằng dao tại Daejeon. Cùng tuần đó, một vụ tấn công bằng dao và xe hơi khác đã xảy ra ở Bundang, gần thủ đô Seoul. Trước đó, vào tháng 7/2023, một vụ tấn công bằng dao khác tại Seoul đã khiến 1 người chết và 3 người bị thương.