Vụ gian lận điểm thi ở Tuyên Quang: Một thư ký điểm thi tới cơ quan công an đầu thú

Liên quan vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một thư ký điểm thi đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú.

Liên quan vụ án gian lận điểm thi ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang , chiều ngày 17/7, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, sáng cùng ngày, Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 1980, trú tại tổ dân phố 9, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang), giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời là Thư ký điểm thi của trường trong kỳ thi, đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Diệu Thúy về tội " Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ " theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Thị Diệu Thúy là giáo viên môn Ngữ văn của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và được phân công làm Thư ký điểm thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thư ký điểm thi có nhiệm vụ giúp Trưởng điểm thi quản lý hồ sơ, lập các loại biên bản, tổng hợp tình hình tại điểm thi, tiếp nhận, bàn giao các tài liệu liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng điểm thi, góp phần bảo đảm hoạt động của điểm thi diễn ra đúng quy định.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố 27 bị can để điều tra vụ án và sẽ tiếp tục thông tin về quá trình điều tra theo quy định.