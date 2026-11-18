Ông C. hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Sự việc ông Nguyễn Mạnh C. (48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai) bị bắn tại phòng làm việc đã khiến dư luận xôn xao.

Thông tin trên báo Tiền Phong cho hay, ông C. hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Lúc 20 giờ 14 phút ngày 17/11, nam bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn hai bên, đang thở máy. Thời điểm tiếp nhận, huyết áp bệnh nhân không ổn định. Bệnh nhận được các bác sĩ cho dùng thuốc vận mạch và chuyển đến Khoa Hồi sức ngoại thần kinh để tiếp tục điều trị.

Ông C. được chẩn đoán bị vết thương sọ não, xuất huyết dưới nhện bán cầu phải, tụ máu dưới màng cứng dọc liềm não, phù não và có khí trong sọ, có dị vật cản quang ở vùng thái dương phải và đỉnh phải, gãy xương đỉnh - thái dương phải.

Đến ngày 18/11, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, đồng tử giãn to hai bên, không còn phản xạ với ánh sáng. Bệnh nhân tiếp tục thở máy, tiên lượng dè dặt.

Ông C. đang được điều trị tại Bênh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: Tiền Phong)

Liên quan đến sự việc, theo báo VietNamNet chiều 18/11, Công an TP Đồng Nai cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc nói trên.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 17/11, Nguyễn Thanh Tuấn (49 tuổi, trú xã Định Quán) mang súng đến trụ sở công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà rồi bắn vào đầu ông C. khiến nạn nhân bị thương nặng, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Gây án xong, đối tượng rời khỏi hiện trường, di chuyển đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn (ấp Phú Hiệp, xã Định Quán) rồi dùng súng bắn vào đầu mình để tự sát.

Người dân phát hiện sự việc đã đưa Tuấn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán. Sau đó, nghi phạm được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhưng đã tử vong.

Công an TP Đồng Nai sau khi nhận tin báo đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng, 8 viên đạn, một vỏ đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và các tình tiết liên quan.