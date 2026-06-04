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Vụ file ghi âm gây xôn xao: TikToker nổi tiếng lên tiếng xin lỗi vì tiết lộ đời tư người khác

Hải My
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Bài viết được “bạn thân chị H.” đăng tải trên fanpage có gần 1 triệu người theo dõi của mình.

Những ngày vừa qua, drama ngoại tình của 3 TikToker, lần lượt có tên viết tắt là H., C. và L trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trên cõi mạng. Theo đó, H. và C. từng là vợ chồng, còn L. được cho là người xen vào mối quan hệ. Drama này cũng đã kéo dài 5 năm, H. và C. vẫn còn những tranh chấp về tài sản trong hôn nhân như xe ô tô, xe máy, đất đai, nhà cửa và chuyện chu cấp cho con cái.

Song, ngoài 3 nhân vật chính trong drama, sự việc còn gây tranh cãi hơn khi có file ghi âm lan truyền cuộc nói chuyện của 2 người “bạn thân chị H.”. Những người bạn này liên tục có chia sẻ tiêu cực xoay quanh đời tư, tính cách của H. Và khi đoạn ghi âm bị phát tán, nhiều ý kiến cho rằng câu chuyện không còn đơn thuần là drama ngoại tình, mà đã trở thành màn phơi bày sự thật về mối quan hệ bạn bè phía sau mạng xã hội.

Trước những bàn tán từ cộng đồng mạng, mới đây, N.B.K là 1 trong 2 người bạn thân chị H. đã chính thức lên tiếng về sự việc.

N.B.K đăng tải bài viết trên trang fanpage có gần 1 triệu người theo dõi

Cô cho biết sau khi xảy ra vấn đề đã chủ động nói chuyện với các bên liên quan và giải quyết triệt để mọi việc. Về đoạn ghi âm, N.B.K khẳng định không hề biết đến và cũng không phải là người gửi đi hay phát tán. Song, cô cũng thừa nhận bản thân vì nóng giận vì bị kéo vào chuyện không liên quan nên đã không đủ bình tĩnh, bàn luận về đời tư người khác.

Tuy nhiên, N.B.K cho biết mình không cổ suý cho những việc làm sai trái, cũng không bênh vực cho riêng ai và mong mọi chuyện được dừng lại. Song phía dưới phần bình luận, netizen vẫn để lại nhiều ý kiến trái chiều về sự việc.

Được biết, N.B.K., sinh năm 1991, quê Thanh Hoá. Cô là TikToker nổi tiếng với hình ảnh gia đình hạnh phúc, thường xuyên chia sẻ cuộc sống cùng chồng người Anh và 3 con nhỏ. Tài khoản TikTok của gia đình N.B.K. hiện sở hữu khoảng 1,3 triệu followers và 56 triệu lượt xem toàn kênh.

Trước khi vướng vào ồn ào hiện tại, N.B.K. được biết đến với nội dung hài hước, tích cực xoay quanh cuộc sống hôn nhân, nuôi dạy con và những khoảnh khắc đời thường. Tuy nhiên sau khi drama nổ ra, fanpage của gia đình đã khóa phần bình luận, trong khi tài khoản cá nhân của N.B.K. cũng chuyển sang chế độ bảo vệ.

Trước đó vào tối ngày 2/6, cả 3 nhân vật chính là H., C. và L. đều đã đồng loạt lên tiếng với nội dung tương tự nhau. Cả 3 xác nhận đã hòa giải sau khi có sự hỗ trợ của nhiều phía, không muốn tiếp tục kéo dài mâu thuẫn nên thống nhất khép lại mọi chuyện. Sau đó, cả 3 người cũng thừa nhận mình không đúng hoàn toàn mà cũng có cái sai, đồng thời gửi lời xin lỗi tới những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi các tranh cãi suốt thời gian qua.

Sau cùng, cả 3 bài đăng đều có chung cam kết sẽ không tiếp tục nhắc đến những người liên quan trên mạng xã hội để tránh tạo thêm tranh cãi tiêu cực.

Trước đó, 3 nhân vật chính trong drama ngoại tình cũng đăng tải bài viết khép lại sự việc

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