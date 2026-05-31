Quán cafe bị đập phá ở Đà Nẵng chưa thể hoạt động lại, thông tin đầu tiên về người đàn ông ngoại quốc

Những ngày này, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông cởi áo, đập phá quán cafe ở Đà Nẵng. Thông tin trên Tri Thức - Znews, chị Nguyễn Hằng - trưởng phòng vận hành quán cà phê bị đập phá, cho biết người đàn ông quốc tịch Australia đến quán vào tối 29/5 và yêu cầu gọi món. Do gặp khó khăn trong giao tiếp, nhân viên đã sử dụng phần mềm dịch thuật, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ một nam khách ngồi bàn bên để trao đổi với người này.

Quán cafe thời điểm đó có đông khách đang sử dụng dịch vụ. Sau đó, người đàn ông nước ngoài bất ngờ la hét, xông vào khu vực quầy bar rồi dùng ghế cùng các vật cứng đập phá hàng loạt tài sản. Nhiều khách và nhân viên hoảng sợ, phải tháo chạy khỏi hiện trường. Không gian quán bị tàn phá nặng nề. Kính cửa vỡ vụn, bàn ghế ngổn ngang, nhiều máy móc và vật dụng tại khu vực pha chế bị hư hỏng. Một số laptop, điện thoại của khách cũng bị đập phá.

Toàn cảnh quán cafe bị đập phá

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, sơ tán khách khỏi khu vực nguy hiểm và khống chế người gây rối. Người đàn ông sau đó được đưa về trụ sở để làm việc. Theo đại diện quán chia sẻ trên Tri Thức - Znews, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, tài sản của 5 khách hàng gồm laptop, điện thoại và một số vật dụng cá nhân khác bị hư hỏng với tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng.



Gần 2 ngày sau sự cố, quán cafe hiện vẫn chưa thể mở cửa trở lại. Tờ Dân Việt thông tin hiện trạng của quán trong ngày 31/5, kính cửa phía trước bị vỡ, nhiều mảnh thủy tinh nằm rải rác trên nền nhà. Bên trong quán, nhiều bàn ghế bị xô đổ, đồ đạc tại khu vực quầy bar bị hất tung, nằm ngổn ngang. Một số vật dụng phục vụ kinh doanh bị hư hỏng, chưa được thu dọn hoàn toàn.

Ông Nguyễn T., người trực tiếp chứng kiến sự việc đã có những chia sẻ cụ thể trên Dân Việt. Theo ông T., thời điểm xảy ra sự việc, mọi người đã rất bất ngờ vì không ai nghĩ sự việc lại xảy ra đột ngột như vậy. Theo lãnh đạo UBND phường Hải Châu chia sẻ trên Dân Việt, vụ việc đang được Công an phường phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ. Thông tin ban đầu, người này có biểu hiện nghi liên quan đến vấn đề tâm thần.