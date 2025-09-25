Vụ đôi nam nữ tử vong dưới nước, nằm cách nhau 5m: Hành động lạ của cả 2 trước khi chết

Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã có thông tin chính thức về vụ việc hai nạn nhân tử vong dưới hầm nước Sao Mai, thuộc ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Sự việc bắt đầu từ trưa 23/9, trong lúc giăng lưới tại ao nước, anh T.H.O. (39 tuổi) bàng hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên mặt nước, mặc áo đỏ và quần đen. Công an xã Hậu Nghĩa ngay sau đó có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Hiện trường phát hiện 2 thi thể nạn nhân. Ảnh: VTV

Quá trình tìm kiếm mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một thi thể nam giới cách vị trí ban đầu khoảng 5 mét, mặc áo đen, nổi trong tư thế nằm ngửa.

Hai nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh N.T.H. (33 tuổi, ngụ Tây Ninh) và chị N.T.T.D. (38 tuổi, ngụ TP.HCM).

Báo Vietnamnet dẫn thông tin từ điều tra của cơ quan công an cho thấy, chị D. từng ly hôn từ năm 2013, sau đó rời TP.HCM đến Tây Ninh bán vé số dạo và quen biết với anh H. Hai người nảy sinh tình cảm.

Đáng chú ý, anh H. từng bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, tinh thần không ổn định. Khu vực ao nước cũng là nơi anh H. thường xuyên đến câu cá.

Theo báo Công an Nhân dân, chiều 22/9, anh H. mượn xe máy của anh trai, rủ chị D. đi câu đêm tại khu vực ao Sao Mai. Đây là lần cuối cả hai được nhìn thấy còn sống. Tại bờ ao, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng quan trọng, gồm một xe gắn máy, hai áo khoác, hai đôi dép cùng 10 vỏ lon bia đáng ngờ.

Những vật chứng còn sót lại tại hiện trường, trong đó có 10 vỏ lon bia. Ảnh: VTV

Khám nghiệm tử thi cho thấy, cả hai nạn nhân đều không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực. Tài sản cá nhân như điện thoại, ví tiền, trang sức vẫn còn nguyên.

Qua đó, cơ quan điều tra nhận định anh H. đã chở chị D. đi mua bia rồi vào khu vực đất trống cạnh ao nước ở xã Hậu Nghĩa uống bia và câu cá. Sau khi cả hai uống 10 lon bia, khả năng anh H. và chị D. bị sự cố ngã xuống ao nước, dẫn đến việc cả hai tử vong do ngạt nước, báo Tuổi trẻ đưa tin.



