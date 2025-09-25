Đột kích nhà riêng, bắt 'ông trùm' Nguyễn Hồng Quân sinh năm 2006

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì phối hợp phá thành công Chuyên án, triệt xóa ổ nhóm tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại phường Thành Vinh.

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 8/2025, thông qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Tổng ba miền” thường xuyên đăng bài quảng cáo: “Bán sỉ, lẻ ma túy dạng cỏ (Tobaco), Pod chill. Ship hỏa tốc Vinh, Hưng Nguyên 24/24h và Ship COD các tỉnh lân cận” nên báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho xác lập chuyên án để đấu tranh, bắt giữ.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hồng Quân tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Nghệ An

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, chỉ trong thời gian ngắn, Ban Chuyên án đã xác định được ổ nhóm này có ít nhất 05 đối tượng, tuổi đời đều rất trẻ, thoát ly khỏi sự quản lý của gia đình.

Trong đó cầm đầu là Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 2006), trú tại xóm Thanh Đầm, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Các đối tượng lập tài khoản ảo trên mạng xã hội Facebook để quảng cáo, chào bán chất ma túy; sử dụng ứng dụng Messenger để làm kênh liên lạc; sử dụng cùng lúc nhiều tài khoản ngân hàng để nhận chuyển khoản tiền mua bán ma túy; sử dụng dịch vụ ship COD và dịch vụ shiper, phương tiện xe buýt, xe khách để vận chuyển, giao nhận ma túy.

Hàng ngày các đối tượng luân phiên, chia khu vực để trực tiếp thực hiện các giao dịch bán ma túy theo dạng shiper. Địa điểm các đối tượng tụ tập để tổ chức hoạt động mua bán trái phép chất ma túy là nhà số 137, ngõ 4 đường Đào Tấn, thuộc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA Nghệ An

2kg ma túy dạng cỏ Tobaco. Ảnh: CA Nghệ An

Thu thập tài liệu, chứng cứ, nhận định thời cơ phá án đã chín muồi, vào khoảng 19 giờ 00 phút ngày 16/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Vinh tổ chức lực lượng đột kích vào căn nhà trên.

Tại đây, công an bắt quả tang Nguyễn Hồng Quân và các đồng phạm gồm Nguyễn Quốc Anh (sinh năm 2006), trú tại xã Kim Liên; Nguyễn Đình Sơn (sinh năm 2005) và Nguyễn Văn Lương (sinh năm 2006), đều trú tại xã Đại Huệ về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp dạng cỏ Tobaco, 5 điện thoại di động, 1 cân điện tử, 2 xe máy.



