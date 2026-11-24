Sau khi truy xét, Công an TPHCM đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan vụ cầm dao xông vào cây xăng trên đường Dương Quảng Hàm, phường Hạnh Thông.

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hạnh Thông đã truy xét, bắt giữ toàn bộ 6 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng tại cây xăng số 12 xảy ra rạng sáng 22/11. Các đối tượng sinh từ năm 2009 đến năm 2012.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 06 đối tượng gồm: N.P.B.L (sinh năm 2012, thường trú tại phường Gò Vấp), N.H.Q (sinh năm 2010, thường trú tại phường Sài Gòn), N.Đ.K và N.H.Đ (cùng sinh năm 2010, cùng thường trú tại phường Gia Định), Bùi Tấn Vỹ (sinh năm 2010, thường trú tại phường Xuân Hoà, hiện ở tại phường Bình Thạnh) và Nguyễn Quang Đức Huy (sinh năm 2009, thường trú tại phường An Hội Đông).

6 thanh thiếu niên cùng tang vật tại cơ quan công an.

Khoảng 01 giờ 00 ngày 22/11, N.P.B.L đưa 05 con dao tự chế cho nhóm mang theo khi đi đường, với ý định dùng để đánh nhau nếu có người gây chuyện.

Khoảng 02 giờ 15 cùng ngày, khi đến cây xăng số 12, cả nhóm thấy 09 người đang dừng đổ xăng. N.P.B.L, N.H.Q, Bùi Tấn Vỹ, Nguyễn Quang Đức Huy và N.Đ.K mỗi người cầm một con dao tự chế, lao vào tấn công một thiếu niên sinh năm 2011, sau đó đuổi đánh thiếu niên này và những người đi cùng khi họ bỏ chạy.

Vỹ (áo trắng) và Huy cùng tang vật.

Ngày 23/11, đoạn clip dài khoảng 48 giây do người dân quay từ phía đối diện cây xăng lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh ghi lại cảnh nhóm đi xe máy ập vào khu vực trụ bơm. Một người vung hung khí đập vào các xe máy đã đổ, trong khi những người khác truy đuổi một nam thiếu niên. Sau đó, nhóm lên xe rời khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an Phường Hạnh Thông truy xét, bắt giữ tất cả những đối tượng có liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.