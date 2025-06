Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng vụ nhóm đổ trộm số lượng lớn thực phẩm chức năng nghi hàng giả tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh).

Đáng chú ý, Nguyễn Phước Sơn - đại diện pháp luật Công ty TNHH Sức khỏe xanh Natural Care (Quận 12) người đứng sau toàn bộ vụ việc trên khai nhận vẫn còn nhiều thùng hàng chưa kịp tiêu hủy, được cất giữ tại công ty.

Theo PC03, trước đó tổ công tác phối hợp cùng Công an xã Phong Phú và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) kiểm tra hiện trường tại Ấp 12, xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) và phát hiện 5 vị trí có dấu hiệu đổ bỏ thực phẩm chức năng trái phép. Qua ghi nhận, số lượng lên tới 3.404 hộp, thuộc khoảng 95 loại sản phẩm.

Hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng, nghi hàng giả, bị vứt ở bãi đất trống tại huyện Bình Chánh.

Qua truy vết nhanh, công an xác định người trực tiếp thực hiện hành vi là Nguyễn Minh Lý (SN 1992, ngụ Cần Giuộc, Long An). Lý khai, được một người tên Sơn thuê mang số hàng từ căn nhà không có số ở xã Phong Phú ra đốt. Do trời mưa, việc tiêu huỷ không hoàn tất nên bị phát hiện. Đổi lại, Lý nhận 7 triệu đồng chuyển khoản.

Tài xế Trần Văn Châu (SN 1990, ngụ Quảng Ngãi) là người trực tiếp chở hàng từ phường Đông Hưng Thuận (Quận 12) đến giao cho Lý. Châu khai không biết bên trong là gì do thùng đã dán kín và được trả 7,2 triệu đồng.

Nguyễn Phước Sơn (SN 1989, ngụ Quận 12), người đứng sau toàn bộ hoạt động, là đại diện pháp luật Công ty TNHH Sức khỏe xanh Natural Care (Quận 12).

Sơn thừa nhận đã thuê Châu vận chuyển và chỉ đạo Lý tiêu huỷ toàn bộ số hàng, vốn là thực phẩm chức năng do mình phân phối qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop, thuocsi.vn...

Số thực phẩm chức năng nghi giả tại công ty của Nguyễn Phước Sơn ở Quận 12.

Sơn khai, nguồn hàng chủ yếu nhập từ một người tên Đỗ Việt Anh, đại diện pháp luật Công ty cổ phần Liên doanh Việt Pháp (Hà Nội).

Thông qua các giao dịch và hợp đồng với Công ty CP Dược phẩm MediUSA và Công ty CP Dược phẩm liên doanh Mediphar (hai công ty có cùng chủ), Sơn nhập về khoảng 150 loại sản phẩm, thanh toán tổng cộng gần 20 tỷ đồng từ giữa năm 2023 đến nay.

Đến cuối tháng 4/2025, sau khi theo dõi bản tin thời sự VTV1, Sơn biết hai công ty cung cấp hàng đang bị Bộ Công an điều tra vì hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả. Lo sợ bị liên đới, Sơn bắt đầu thu hồi số hàng từng phân phối để đem đi tiêu huỷ phi tang.

Trong quá trình làm việc với công an, Sơn khai nhận hiện tại tại trụ sở công ty ở Quận 12 vẫn còn một số lượng lớn thực phẩm chức năng chưa kịp đem đi đốt, gồm 14 loại, do bị khách hàng và sàn thuocsi.vn trả lại. Sơn tự nguyện giao nộp số hàng này cho cơ quan chức năng. Tất cả đều có nguồn gốc từ hai công ty MediUSA và Mediphar.

Số lượng lớn thực phẩm chức năng chưa kịp đem đi đốt, gồm 14 loại, do bị khách hàng và sàn thuocsi.vn trả lại.

Công an xác định trị giá lô hàng đã bị đốt khoảng 500 triệu đồng. Số lượng thuốc nghi giả còn lại đã được niêm phong để phục vụ điều tra.

Theo PC03, các công ty MediUSA, Mediphar và Việt Pháp đều nằm trong đường dây sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng giả do Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu. Vụ án do Cục Cảnh sát hình sự (C03) Bộ Công an thụ lý. Cơ quan Công an đã khởi tố và bắt giam nhiều bị can liên quan vụ án vào ngày 26/4/2025.

Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh hành vi xả chất thải nguy hại ra môi trường, đồng thời làm rõ nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, kê khai thuế và trách nhiệm của các doanh nghiệp liên quan.