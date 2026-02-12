Vũ Diệu Thảo cùng nam ca sĩ Gen Z kể chuyện Tết bình an

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, nghệ sĩ đàn Tỳ bà – giảng viên âm nhạc Vũ Diệu Thảo chính thức giới thiệu MV "Tết bình an bên nhau" như một lời chào xuân mới đầy ấm áp. Ca khúc do chính Diệu Thảo sáng tác, Châu EP hòa âm phối khí, ca sĩ trẻ Lưu Quốc Vượng thể hiện, đạo diễn Nhật Giang đảm nhiệm phần hình ảnh.

Trước "Tết bình an bên nhau", phần lớn các sáng tác ca khúc của Diệu Thảo mang màu sắc trữ tình, giàu suy tưởng, đôi khi phảng phất nỗi buồn và những chiêm nghiệm cá nhân. Chính vì vậy, việc cô giới thiệu một ca khúc Tết với tiết tấu nhanh, không khí sôi động, giàu năng lượng trẻ đã khiến không ít người bất ngờ.

"Trong quá trình học hỏi và sáng tạo, tôi dần nhận ra những nét tương đồng thú vị giữa âm nhạc truyền thống và đời sống hôm nay. Vì thế, việc viết một ca khúc Tết mang tiết tấu sôi động, trẻ trung đến với tôi như một điều tất yếu", cô chia sẻ.

Vũ Diệu Thảo và Lưu Quốc Vượng.

Hình ảnh gia đình sum vầy dịp Tết.

Khi bước vào không gian âm nhạc trẻ trung hơn, Diệu Thảo không chọn cách tiết chế hay làm nhạt đi chất dân gian - yếu tố đã trở thành "căn cước" nghệ thuật của mình. Theo cô, mỗi nghệ sĩ đều có một cá tính âm nhạc riêng và cá tính ấy cần được giữ gìn.

Trong một khoảng thời gian ngắn, Diệu Thảo đã hoàn thành 7 bản demo cho 7 ca khúc khác nhau, mỗi bài mang một màu sắc và trạng thái cảm xúc riêng. Có những ca khúc mang đậm chất dân gian, có những bài chỉ phảng phất nhưng tất cả đều thống nhất ở sự chân thật trong cảm xúc. "Tết bình an bên nhau" ra đời trong một thời điểm như vậy.

Ở dự án lần này, Diệu Thảo lựa chọn Lưu Quốc Vượng, ca sĩ sinh năm 2006 để thể hiện ca khúc. Cô gặp anh trong một chương trình biểu diễn cho truyền hình Quốc phòng và ấn tượng với nam ca sĩ trẻ bởi ngoại hình, năng lượng, phong cách biểu diễn cùng sự nghiêm túc trong công việc. Khi "Tết bình an bên nhau" hoàn thành, cô nhận thấy đây là lựa chọn phù hợp nhất để truyền tải tinh thần tươi mới của bài hát.

Theo Diệu Thảo, một giọng hát trẻ sẽ mang đến góc nhìn trong trẻo, nhiệt huyết và tràn đầy hy vọng cho một ca khúc Tết. Thực tế, Lưu Quốc Vượng không chỉ thể hiện trọn vẹn tinh thần bài hát mà còn tham gia diễn xuất trong MV cùng Diệu Thảo tạo nên những khoảnh khắc đời thường, gần gũi. Chỉ đến khi dự án gần hoàn tất, cô mới biết thêm về hành trình âm nhạc với nhiều thành tích nổi bật của Quốc Vượng như Quán quân Festival Tài năng Thiếu nhi Đông Nam Á 2019, Huy chương Vàng Giai điệu Sơn Ca (VOV), Top 3 Tài năng Nhí Tiêu biểu toàn quốc…

Chia sẻ về bài hát, Lưu Quốc Vượng cho biết: "Khi nhận được demo ca khúc, em thực sự ấn tượng bởi giai điệu rất bắt tai, chỉ cần nghe một lần là em đã muốn ngân nga theo".

Không đặt nặng kỹ thuật thanh nhạc, chàng ca sĩ trẻ hát bằng sự hồn nhiên, bằng cảm xúc thật của một người con luôn mong ngóng ngày về.

Các cảnh ôm đàn tỳ bà diễn của Vũ Diệu Thảo trong MV.

Ở phương diện dàn dựng hình ảnh, MV Tết này bình an lựa chọn cấu trúc kể chuyện tiết chế, đặt cảm xúc đời sống làm trung tâm. Đạo diễn Nhật Giang xây dựng MV như một chuỗi lát cắt ký ức ngày Tết, với sự tham gia của các diễn viên Nguyễn Hải, Loan Nguyễn cùng Diệu Thảo và Lưu Quốc Vượng, tạo nên bức tranh gia đình nhiều thế hệ.

Một điểm nhấn quan trọng trong dàn dựng MV Tết này bình an bên nhau là sự hiện diện xuyên suốt của đàn Tỳ bà, nhạc cụ gắn liền với nghệ sĩ Diệu Thảo và cũng là linh hồn âm nhạc của ca khúc.

Trong MV, hình ảnh Diệu Thảo ôm đàn Tỳ bà xuất hiện nhiều lần, khi độc tấu, khi hòa cùng tốp Tỳ bà, như một lớp tự sự bằng âm thanh song song với câu chuyện hình ảnh. Những khuôn hình ấy tôn vinh vẻ đẹp của nhạc cụ dân tộc, đồng thời khắc họa mối gắn bó bền chặt giữa người nghệ sĩ và cây đàn, nơi âm nhạc trở thành cầu nối cảm xúc, kết nối các thế hệ trong gia đình. Từ đó, nhấn mạnh về sự bình an: Bình an trong âm nhạc, trong gia đình và trong chính mỗi con người khi được trở về bên nhau dịp Tết.

Không khí Tết trong MV.

Vũ Diệu Thảo sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, được dìu dắt bởi những người thầy lớn trong âm nhạc như NSND Mai Phương, NSƯT Kim Hạnh, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Dương… Cô hiện là giảng viên chuyên ngành đàn Tỳ bà của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Diệu Thảo đã viết nhiều tác phẩm dành cho đàn Tỳ bà. Khoảng 6 năm trở lại đây cùng với các tác phẩm khí nhạc, Diệu Thảo bắt đầu viết ca khúc, mở rộng biên độ sáng tạo của mình. Ngay với ca khúc đầu tay Anh đợi em qua gió mùa đông, Diệu Thảo đã được mời thực hiện MV và giới thiệu trong chương trình Người phụ nữ hạnh phúc (VTV3) và Chân dung nghệ sĩ (VTC).

Cô cũng chuyển soạn ca khúc này thành phiên bản độc tấu cho nhạc cụ truyền thống và thực hiện thêm một MV quay tại Ninh Bình, được công chúng đón nhận. Một ca khúc khác của Diệu Thảo cũng được nhiều người yêu thích là Mùa đông năm ấy mình còn thương (nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí, ca sĩ Minh Vương thể hiện).