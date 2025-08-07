Ngày 7/8, TAND khu vực 1 (TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tưởng Chí Huy (26 tuổi, ngụ phường Phú Định, TP.HCM) về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tưởng Chí Huy tại cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa, bị hại là ông N.X.C. (58 tuổi, nhân viên bảo vệ) xác nhận đã tự nguyện rút toàn bộ yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo Huy và khẳng định không bị ai tác động. Ông C. cũng cho biết đã nhận bồi thường tổng cộng 100 triệu đồng từ gia đình bị cáo.

Về phía mình, Tưởng Chí Huy bày tỏ sự ăn năn, hối hận và xin lỗi bị hại về hành vi gây thương tích.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận định vụ án thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Căn cứ vào đơn rút yêu cầu và lời khai tại tòa, HĐXX không có căn cứ xác định ông C. rút yêu cầu trái với ý chí của mình, nên quyết định tuyên đình chỉ vụ án, trả tự do cho bị cáo Huy ngay tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 8h45 ngày 27/2, Tưởng Chí Huy cùng bạn gái là chị Paris E. (32 tuổi, quốc tịch Mỹ) đi dạo tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1 cũ, TP.HCM). Khi đến khu vực gốc cây số 16T, con chó do chị Paris bế bất ngờ nhảy xuống đất, chạy xung quanh.

Lúc này, ông N.X.C.- nhân viên bảo vệ đến nhắc nhở và dùng gậy nhựa đánh vào đầu con chó. Sự việc dẫn đến tranh cãi giữa ông C. và chị Paris. Trong lúc tranh cãi, chị Paris chửi bới, tấn công ông C. và bị Huy can thiệp bằng hành vi xô đẩy người bảo vệ.

Ông C. sau đó chạy đến khu vực bồn cây gần đó, lấy một thanh sắt, quay lại chỗ Huy để hù dọa. Trong lúc giằng co, Huy giật được thanh sắt và đánh vào đầu ông C. khiến ông bị thương, ngã xuống đất.

Kết luận giám định cho thấy ông C. bị thương tích tỷ lệ 4%.