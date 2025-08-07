Ngày 7-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, Công an xã Gò Nổi vừa triệt xóa một đường dây tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, lúc 7 giờ sáng 4-8, tổ công tác Công an xã Gò Nổi kiểm tra nơi ở của Phan Phước Ý (SN 1999; trú thôn Thi Phương, xã Gò Nổi), phát hiện nhiều vật dụng nghi dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

3 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Qua đấu tranh, Ý khai nhận cùng Võ Minh Vương (SN 2005) và Nguyễn Thành Minh (SN 2001; cùng trú xã Gò Nổi) tổ chức sử dụng ma túy đá tại khu vực cánh đồng thuộc địa bàn xã Gò Nổi và xã Nam Phước.

Nhận định có dấu hiệu tội phạm "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", Công an xã khẩn trương xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan làm việc và các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Đối tượng Tạ Quang Hiếu

Mở rộng điều tra nguồn cung cấp ma túy cho các đối tượng, các trinh sát Công an xã lần ra manh mối một thanh niên có biệt danh Hiếu "lé" – đối tượng được nghi vấn là mắt xích quan trọng trong đường dây cung cấp ma túy trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Hiếu "lé" là Tạ Quang Hiếu (SN 1990, trú khối phố Triêm Nam, phường Điện Bàn). Kiểm tra nơi ở, Công an phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và một gói tinh thể trắng – được Hiếu khai nhận là ma túy đá. Đặc biệt, bước đầu Hiếu đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Gò Nổi đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Phước Ý, Nguyễn Thành Minh và Võ Minh Vương để phục vụ điều tra; đồng thời bắt quả tang Tạ Quang Hiếu về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".