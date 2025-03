Phòng Cảnh sát hình sự hiện đang chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung tâm pháp y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra làm rõ vụ đối tượng Dương Hữu Trí (tên gọi khác: Tý Heo, sinh năm 1987; trú tại Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP Vũng Tàu) đâm tử vong chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang lấy lời khai đối tượng để xác minh hành vi có dấu hiệu giết người và chống người thi hành công vụ. Trí là đối tượng bị quản lý ma túy tại nhà. Theo người dân, tại thời điểm gây án, Trí có biểu hiện bất thường, không tỉnh táo, nghi "ngáo đá".

Phân tích vụ việc trên, Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo quy định của pháp luật hiện hành, chưa có định nghĩa chính xác cho khái niệm "ngáo đá".

Theo luật sư Giáp, trong giao tiếp hàng ngày thì "ngáo đá" là một thuật ngữ thường được áp dụng để ám chỉ những người rơi vào trạng thái loạn thần, hoang tưởng, ảo giác, mất khả năng kiểm soát cảm xúc, nhận thức và hành vi do sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích. Vì vậy, đối với người nghi "ngáo đá" khi gây án, có thể chiếu theo Điều 13 hoặc Điều 21 Bộ luật Hình sự 2015.

Cụ thể, Điều 13 có nêu: "Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự".

Đối tượng Trí tại cơ quan công an - Ảnh: CA Bà Rịa - Vũng Tàu

Điều 21 quy định về tình trạng người không có năng lực trách nhiệm hình sự như sau: "Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự".

Như vậy, có thể thấy, với người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi mới không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ngược lại, trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội mất năng lực hành vi do hệ quả của việc sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích mạnh khác (hay "ngáo đá") thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

"Người phạm tội không thể lấy lý do sử dụng rượu bia, chất kích thích để bào chữa cho hành vi phạm tội của mình bởi trước khi sử dụng các chất kích thích đó, họ phải ý thức được những hậu quả có thể xảy ra", luật sư Giáp nêu quan điểm.

Thông tin trên TTXVN cho hay, sau khi bị bắt, đối tượng Trí vẫn thể hiện thái độ “máu lạnh”, ngang ngạnh, bất hợp tác.

Đốt xe tổ công tác, tạt nước sôi công an, đâm tử vong chiến sĩ CSCĐ

Vào sáng ngày 3/3. Công an phường 7 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tới nhà Dương Hữu Trí để kiểm tra, mời Trí về phường xét nghiệm ma túy theo kế hoạch.

Tuy nhiên, đối tượng Trí không chấp hành, dùng dao đuổi chém, làm rách áo đồng chí Bùi Viết Giang (cán bộ lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở phường 7 thành phố Vũng Tàu), rồi quay lại đốt xe mô tô của tổ công tác và về nhà.

Nhận được tin báo, Tổ hình sự khu vực phụ trách địa bàn TP.Vũng Tàu của phòng CSHS Công an tỉnh phân công lực lượng phối hợp với các đơn vị tiến hành vận động, thuyết phục nhưng đối tượng không chấp hành, tiếp tục cố thủ trong nhà, chửi bới, đe dọa sử dụng hung khí tấn công lực lượng Công an. Sau đó, đối tượng Trí tiếp tục đứng trên lầu dùng nước sôi tạt vào các lực lượng đang tham gia giải quyết tình huống, làm đồng chí Lê Tuấn – Cảnh sát khu vực Công an phường 7 bị bỏng.

Công an tiếp cận khống chế đối tượng Trí - Ảnh: Người lao động

Trước tình hình trên, Tổ công tác trong đó có đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã tiến hành áp sát để khống chế đối tượng. Trong quá trình tiếp hành áp sát, khống chế, đồng chí Nhật đã bị đối tượng Trí dùng dao đâm 01 nhát trúng vào vùng ngực bên phải gây trọng thương. Tổ công tác đã đưa đồng chí Nhật đi cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu, đến khoảng 13 giờ 30 ngày 3/3 thì đồng chí Nhật hy sinh.

Được biết, Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, sinh năm 2001, vào ngành công an tháng 2/2024, hiện là chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đóng quân tại thành phố Vũng Tàu. Đồng chí Nhật còn độc thân, sinh sống cùng mẹ làm nghề buôn bán, gia đình không có nhà ở, hiện đang ở nhờ nhà bà ngoại. Đồng chí Nhật có 01 người anh trai là Cảnh sát khu vực, Công an phường Nguyễn An ninh, thành phố Vũng Tàu.

Công an tỉnh đến chia buồn với gia đình đồng chí Nhật - Ảnh: CA Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 4/3, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký quyết định truy thăng cấp hàm vượt bậc từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ nghĩa vụ cho đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật.