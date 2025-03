Liên quan đến vụ việc khiêng quan tài trước chợ Bến Thành, chiều ngày 3/3, Công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Hồ Ngọc Tuấn (SN 2000, ngụ tỉnh Long An), Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Quyết, Võ Thị Thanh Xuân, Nguyễn Văn Thẩm, Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Nghĩa về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trong số này, Nguyễn Văn Quyết và vợ là Võ Thị Thanh Xuân (cùng 30 tuổi, ngụ quận 12), Lê Văn Nghĩa (44 tuổi, huyện Bình Chánh). Số còn lại từ 25 đến 53 tuổi đều ngụ tỉnh Long An.

Công an TP HCM cũng tiếp tục thu thập thêm tài liệu chứng cứ để xử lý Ngô Văn Ràng (65 tuổi, quê tỉnh Long An, phụ xe) và Huỳnh Ngọc Hưng (51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Cơ quan CSĐT xác định Tuấn và Xuân là người dùng điện thoại cá nhân quay lại clip khiêng hòm. Sau đó, Tuấn về nhà tập hợp tất cả các clip và ảnh liên quan rồi lọc ảnh, clip cắt ghép rồi tạo thành 1 clip tổng hợp. Đến trưa ngày 1/3, Tuấn đăng tải đoạn clip 4 người khiêng hòm lên tài khoản TikTok để thu hút lượt xem và quảng cáo bán quần áo.

Clip về vụ việc trên sau khi được Tuấn đăng lên mạng xã hội TikTok đã thu hút rất đông người xem, trong đó nhiều người tỏ sự bức xúc, phẫn nộ với quảng cáo phản cảm.

Trao đổi với VietNamNet về hành vi của Tuấn, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, nếu người đăng clip là người trong nhóm, có chung mục đích, thì được xác định cùng ý chí thực hiện hành vi vi phạm. Do đó Tuấn cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý.

“Nếu những người khiêng quan tài bị xử lý hình sự thì người quay clip, tung lên mạng xã hội cũng bị xử lý hình sự với vai trò giúp sức hoặc chủ mưu”, luật sư Đặng Văn Cường bày tỏ.

Hình ảnh các đối tượng khiêng quan tài trước cửa chợ Bến Thành - Ảnh cắt từ clip

Theo quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự trong trường hợp hành vi của các đối tượng được xác định là gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì người thực hiện hành vi gây rối có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Nếu hành vi chưa đến mức ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Trước đó, chia sẻ trên báo Tuổi trẻ Thủ đô, luật sư Cường dẫn Điều 8 - Luật Quảng cáo quy định các hành vi bị cấm trong quảng cáo, trong đó cấm hành vi: “Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam”; “Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội”.

Theo luật sư Cường, trong trường hợp những người này có quảng cáo quan tài hay quảng cáo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ gì nữa thì hành vi này cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

Trong trường hợp hành vi của những người này không nhằm mục đích đe dọa người khác nhưng là hành vi “quảng cáo” lố, vi phạm Luật Quảng cáo, vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây lo lắng cho người khác thì tùy vào hậu quả mà sẽ xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thuê người mặc đồ đen, khiêng quan tài diễu phố để quay clip quảng cáo

Công an TP HCM cho biết, qua làm việc tại cơ quan điều tra, Hồ Ngọc Tuấn khai nhận bản thân hợp tác bán quần áo online với Nguyễn Văn Quyết và Vũ Thị Thanh Xuân (vợ Quyết). Việc bán hàng được quảng cáo trên tài khoản mạng xã hội TikTok do Tuấn quản lý. Để quảng cáo sản phẩm, có nhiều người biết đến shop và bán được nhiều sản phẩm, Tuấn nảy sinh ý định quay clip với nội dung 4 người mặc áo do Tuấn thiết kế khiêng quan tài diễu phố rồi quay clip lại đăng trên trang Tiktok.

Tuấn đã bàn bạc với Quyết, Xuân, Khoa và cả nhóm thống nhất theo ý tưởng của Tuấn thiết kế mẫu áo có chữ “neverGG” ở mặt trước và chữ “DIE EVERYDAY” ở mặt sau, đồng thời Tuấn sẽ cắt decal 02 dòng chữ trên dán hai bên hông của quan tài, cùng với 4 người khiêng quan tài mặc áo do Tuấn thiết kế khiêng quan tài diễu phố để quay clip lại đăng quảng cáo.

Để thực hiện ý tưởng này, Tuấn đến Trại hòm Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An mua một quan tài, thuê sơn lại quan tài bằng màu đen và thuê 4 khác để khiêng quan tài cho Tuấn quay clip. Tuấn cũng thuê studio, mẫu ảnh để chụp hình quảng cáo và thuê người quay clip khiêng hòm.

Ngày 25/2/2025, các đối tượng khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa hướng ngược chiều ra đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi khiêng quay về để quay clip, tổng quãng đường khiêng quan tài đi dưới lòng đường là khoảng 200 mét. Tuy nhiên, cảm thấy chưa hài lòng với clip đã quay nên Tuấn quyết định đưa quan tài đến trước chợ Bến Thành để quay clip lại.

Tại đây, các đối tượng khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Lê Lai hướng về giao lộ Lê Lai - Trần Hưng Đạo, băng qua đèn xanh đèn đỏ hướng về trước cửa Nam chợ Bến Thành, rồi quay lại trước cửa Nam chợ Bến Thành ra đường Lê Lai hướng về tới giao lộ Lê Lai - Phan Chu Trinh.

Các đối tượng bị bắt khẩn cấp - Ảnh: CA TPHCM

Sau đó, Tuấn về nhà tập hợp tất cả các clip và ảnh liên quan rồi lọc ảnh, clip cắt ghép rồi đăng lên tài khoản Tiktok của mình để thu hút lượt xem và quảng cáo bán áo.

Công an TP HCM xác định việc Hồ Ngọc Tuấn cùng đồng bọn tổ chức thuê người khiêng quan tài diễu hành trên đường phố đông người qua lại gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội.

Tuấn cùng đồng bọn còn tổ chức cho quay video, biên tập và tự đăng lên bằng tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội TikTok có số lượng người theo dõi lớn, bình luận và tương tác đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội.

Do đó, hành vi của Tuấn cùng đồng bọn đã có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 2 điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (bổ sung, sửa đổi năm 2017).